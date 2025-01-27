10 причин, почему ваше видео остается без зрителей

Почему никто не смотрит ваши видео

1) Они слишком длинные

Сегодня доказательства сокращения концентрации внимания человека уже почти не требуются — исследования показывают, что она составляет около восьми секунд. Более того, примерно две трети потребителей предпочитают видео длительностью менее одной минуты. Поэтому старайтесь делать видео короче.

Когда создаёте какое-либо видео-содержание, помните: вы берёте «взаймы мозг» зрителя. Поэтому важно учитывать первую реакцию зрителя — первые секунды необходимо сделать максимально захватывающими, чтобы удержать его внимание. Реклама

Как исправить:

Если у вас есть материал длительностью более часа, стоит пересмотреть свое видео, чтобы выявить ключевые моменты и удалить всё лишнее. Это поможет сделать ваше видео более целенаправленным и сосредоточенным. Создавайте план видео, следите за аналитикой и сфокусируйтесь на чётком и цепляющем введении.

2) Вы нацелены не на ту аудиторию

При создании видео-стратегии важно знать, что хочет видеть ваша целевая аудитория. Развлечение — это замечательно, но что будет полезным для вашей аудитории? Что заставит их посмотреть ваше видео и заставит возвращаться снова?

Как исправить:

Изучите свою аудиторию глубже, используя опросы, социальные сети и обратную связь от зрителей. Понимайте их потребности и желания. Создавайте видео, соответствующие их интересам и вызовам. Не бойтесь экспериментировать!

3) Вы используете неверный канал

Часто упоминаемая ссылка на YouTube как на основную платформу видео-маркетинга не всегда соответствует действительности, ведь множество пользователей также пользуются другими платформами. Поймите, где ваша аудитория проводит время, и ориентируйтесь на эти каналы в своей видео-стратегии.

Как исправить:

Изучите, где ваша целевая аудитория находится в сети, и адаптируйте ваше содержание под специфики этих платформ. Работайте с форматами, длиной и трендами, присущими целевым платформам. Публикуйте видео непосредственно на каждой платформе и следите за актуальными тенденциями.

4) Вы не продвигаете видео на других каналах

Не ограничивайтесь одной платформой! Репосты и распространение ваших видео на различные каналы помогут увеличить охват аудиторией и повысить вовлечённость.

Как исправить:

Распределящие внимание фрагменты видео можно грамотно расположить на различных платформах, таких как Instagram или другие социальные сети. Используйте электронную почту для продвижения вашего контента и взаимодействуйте с лидерами отрасли для более широкого охвата.

5) Заголовок вводит зрителя в заблуждение

Кликбейт — это не только неэтично, но и наказуемо. Подбирайте заголовки, которые честно отражают содержание вашего видео и соответствуют поисковым запросам вашей аудитории.

Как исправить:

Будьте честны и конкретны в заголовках. Добавьте ключевые слова, которые могут помочь пользователям найти ваш материал. Используйте цифры и глаголы действия для привлечение внимания.

6) Вы не оптимизируете видео

Оптимизация включает в себя не только заголовки, но и описание, теги, категории и многое другое. Пользуйтесь всеми доступными инструментами платформы YouTube для оптимизации ваших видео.

Как исправить:

Поддерживайте описание коротким и содержательным. Используйте конкретные теги согласно вашему видео. И не забывайте подбирать категорию, подходящую к вашему контенту.

7) Видео не вызывает эмоций

Просмотры будут устойчивыми только тогда, когда зритель что-то почувствует. Поэтому необходимо сделать видео эмоционально насыщенным.

Как исправить:

Используйте рассказ истории как инструмент для создания эмоциональной связи. Применяйте музыку, визуалы и темп для усиления воздействия. Привлекайте реальных людей и примеры для большего эффекта.

8) Слишком большое использование ИИ

ИИ — это полезный инструмент, но чрезмерное использование может сделать вашу работу механической и безжизненной. Контент должен оставаться человечным и искренним.

Как исправить:

Используйте ИИ для рутинных задач, но добавляйте свой уникальный подход и творческое прикосновение. Убедитесь, что содержание соотносится с личностью вашего бренда и остаётся аутентичным.

9) Вы не используете другие типы контента

Не ограничивайтесь только видеоформатом! Подключите разнообразные типы контента, чтобы охватить более широкую аудиторию и усилить ваше послание.

Как исправить:

Переводите видео в статьи, гиды или даже подкасты. Используйте комбинирование форматов для большего охвата и взаимодействия с вашей аудиторией.

10) Вы не развиваете сообщество

Создание аудитории видео связано с налаживанием связи с вашей аудиторией. Люди хотят быть частью чего-то большего, чем просто просмотр видео.

Как исправить:

Старайтесь взаимодействовать со зрителями. Создавайте возможности для общения и взаимодействия. Просматривайте аналитику, чтобы понять вашу аудиторию лучше и создать сообщество, где они смогут делиться вашими материалами и обсуждать их.

Источник: HubSpot