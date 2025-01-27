10 причин, почему ваше видео остается без зрителей

27.01.2025
10 причин, почему ваше видео остается без зрителей 10 причин, почему ваше видео остается без зрителей

Почему никто не смотрит ваши видео

1) Они слишком длинные

Сегодня доказательства сокращения концентрации внимания человека уже почти не требуются — исследования показывают, что она составляет около восьми секунд. Более того, примерно две трети потребителей предпочитают видео длительностью менее одной минуты. Поэтому старайтесь делать видео короче.

Когда создаёте какое-либо видео-содержание, помните: вы берёте «взаймы мозг» зрителя. Поэтому важно учитывать первую реакцию зрителя — первые секунды необходимо сделать максимально захватывающими, чтобы удержать его внимание.

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Как исправить:

Если у вас есть материал длительностью более часа, стоит пересмотреть свое видео, чтобы выявить ключевые моменты и удалить всё лишнее. Это поможет сделать ваше видео более целенаправленным и сосредоточенным. Создавайте план видео, следите за аналитикой и сфокусируйтесь на чётком и цепляющем введении.

2) Вы нацелены не на ту аудиторию

При создании видео-стратегии важно знать, что хочет видеть ваша целевая аудитория. Развлечение — это замечательно, но что будет полезным для вашей аудитории? Что заставит их посмотреть ваше видео и заставит возвращаться снова?

Как исправить:

Изучите свою аудиторию глубже, используя опросы, социальные сети и обратную связь от зрителей. Понимайте их потребности и желания. Создавайте видео, соответствующие их интересам и вызовам. Не бойтесь экспериментировать!

3) Вы используете неверный канал

Часто упоминаемая ссылка на YouTube как на основную платформу видео-маркетинга не всегда соответствует действительности, ведь множество пользователей также пользуются другими платформами. Поймите, где ваша аудитория проводит время, и ориентируйтесь на эти каналы в своей видео-стратегии.

Как исправить:

Изучите, где ваша целевая аудитория находится в сети, и адаптируйте ваше содержание под специфики этих платформ. Работайте с форматами, длиной и трендами, присущими целевым платформам. Публикуйте видео непосредственно на каждой платформе и следите за актуальными тенденциями.

4) Вы не продвигаете видео на других каналах

Не ограничивайтесь одной платформой! Репосты и распространение ваших видео на различные каналы помогут увеличить охват аудиторией и повысить вовлечённость.

Как исправить:

Распределящие внимание фрагменты видео можно грамотно расположить на различных платформах, таких как Instagram или другие социальные сети. Используйте электронную почту для продвижения вашего контента и взаимодействуйте с лидерами отрасли для более широкого охвата.

5) Заголовок вводит зрителя в заблуждение

Кликбейт — это не только неэтично, но и наказуемо. Подбирайте заголовки, которые честно отражают содержание вашего видео и соответствуют поисковым запросам вашей аудитории.

Как исправить:

Будьте честны и конкретны в заголовках. Добавьте ключевые слова, которые могут помочь пользователям найти ваш материал. Используйте цифры и глаголы действия для привлечение внимания.

6) Вы не оптимизируете видео

Оптимизация включает в себя не только заголовки, но и описание, теги, категории и многое другое. Пользуйтесь всеми доступными инструментами платформы YouTube для оптимизации ваших видео.

Как исправить:

Поддерживайте описание коротким и содержательным. Используйте конкретные теги согласно вашему видео. И не забывайте подбирать категорию, подходящую к вашему контенту.

7) Видео не вызывает эмоций

Просмотры будут устойчивыми только тогда, когда зритель что-то почувствует. Поэтому необходимо сделать видео эмоционально насыщенным.

Как исправить:

Используйте рассказ истории как инструмент для создания эмоциональной связи. Применяйте музыку, визуалы и темп для усиления воздействия. Привлекайте реальных людей и примеры для большего эффекта.

8) Слишком большое использование ИИ

ИИ — это полезный инструмент, но чрезмерное использование может сделать вашу работу механической и безжизненной. Контент должен оставаться человечным и искренним.

Как исправить:

Используйте ИИ для рутинных задач, но добавляйте свой уникальный подход и творческое прикосновение. Убедитесь, что содержание соотносится с личностью вашего бренда и остаётся аутентичным.

9) Вы не используете другие типы контента

Не ограничивайтесь только видеоформатом! Подключите разнообразные типы контента, чтобы охватить более широкую аудиторию и усилить ваше послание.

Как исправить:

Переводите видео в статьи, гиды или даже подкасты. Используйте комбинирование форматов для большего охвата и взаимодействия с вашей аудиторией.

10) Вы не развиваете сообщество

Создание аудитории видео связано с налаживанием связи с вашей аудиторией. Люди хотят быть частью чего-то большего, чем просто просмотр видео.

Как исправить:

Старайтесь взаимодействовать со зрителями. Создавайте возможности для общения и взаимодействия. Просматривайте аналитику, чтобы понять вашу аудиторию лучше и создать сообщество, где они смогут делиться вашими материалами и обсуждать их.

Источник: HubSpot

ПульсХаб
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