Российские вооружённые силы уничтожили 7 беспилотников Украины над Крымом и в Белгородской области.

26.01.2025
Российские вооружённые силы уничтожили 7 беспилотников Украины над Крымом и в Белгородской области. Российские вооружённые силы уничтожили 7 беспилотников Украины над Крымом и в Белгородской области.

Россия отчиталась о нейтрализации украинских беспилотников

Российское министерство обороны сообщило об успешной работе систем противовоздушной обороны, которым удалось уничтожить несколько украинских беспилотных летательных аппаратов.

Реклама

  • Время и место событий
    Представители Минобороны заявили, что с 16:00 до 18:00 по московскому времени были сбиты семь беспилотных аппаратов. Из них пять были уничтожены над Белгородской областью, а два — над Крымом.

  • Отсутствие жертв и разрушений
    В результате данной операции о пострадавших и нанесенных повреждениях не сообщается.

  • Предыдущие инциденты
    Ранее министерство информировало об уничтожении двух безэкипажных катеров в Черном море. Кроме того, в ночь на 26 января российские ПВО успешно ликвидировали еще 15 беспилотных аппаратов ВСУ.

Эти факты подчеркивают активность и эффективность российских систем ПВО в ответ на действия украинских военных. Российская сторона продолжает следить за безопасностью своих регионов, обеспечивая защиту от возможных угроз с воздуха.

ПульсХаб
Опубликовано
Добавить комментарий

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Будьте в курсе самых важных событий

Нажимая кнопку "Подписаться", вы подтверждаете, что ознакомились с нашими условиями и соглашаетесь с ними. Политика конфиденциальности и Условия использования
Реклама

Читать далее