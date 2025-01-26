Россия отчиталась о нейтрализации украинских беспилотников
Российское министерство обороны сообщило об успешной работе систем противовоздушной обороны, которым удалось уничтожить несколько украинских беспилотных летательных аппаратов.
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Время и место событий
Представители Минобороны заявили, что с 16:00 до 18:00 по московскому времени были сбиты семь беспилотных аппаратов. Из них пять были уничтожены над Белгородской областью, а два — над Крымом.
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Отсутствие жертв и разрушений
В результате данной операции о пострадавших и нанесенных повреждениях не сообщается.
- Предыдущие инциденты
Ранее министерство информировало об уничтожении двух безэкипажных катеров в Черном море. Кроме того, в ночь на 26 января российские ПВО успешно ликвидировали еще 15 беспилотных аппаратов ВСУ.
Эти факты подчеркивают активность и эффективность российских систем ПВО в ответ на действия украинских военных. Российская сторона продолжает следить за безопасностью своих регионов, обеспечивая защиту от возможных угроз с воздуха.