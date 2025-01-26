В Беларуси подошли к концу президентские выборы

26.01.2025
В Беларуси подошли к концу президентские выборы В Беларуси подошли к концу президентские выборы

В Беларуси завершились президентские выборы

В четверг, 26 января, в Беларуси закрылись избирательные участки, завершая процесс выборов президента. Голосование продолжалось до 20:00 по местному времени.

Реклама

Центральная избирательная комиссия республики сообщает, что явка избирателей составила 81,50% на момент 18:00.

Предварительное голосование, которое проходило с 21 по 25 января, привлекло 41,81% избирателей, о чем также информирует ЦИК.

Европейский Союз выдвинул критику в адрес выборов, не признал их свободными и справедливыми. Европейские страны оценили белорусский избирательный процесс как фиктивный.

ПульсХаб
Опубликовано
Добавить комментарий

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Будьте в курсе самых важных событий

Нажимая кнопку "Подписаться", вы подтверждаете, что ознакомились с нашими условиями и соглашаетесь с ними. Политика конфиденциальности и Условия использования
Реклама

Читать далее