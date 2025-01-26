В Беларуси подошли к концу президентские выборы

В Беларуси завершились президентские выборы

В четверг, 26 января, в Беларуси закрылись избирательные участки, завершая процесс выборов президента. Голосование продолжалось до 20:00 по местному времени. Реклама

Центральная избирательная комиссия республики сообщает, что явка избирателей составила 81,50% на момент 18:00.

Предварительное голосование, которое проходило с 21 по 25 января, привлекло 41,81% избирателей, о чем также информирует ЦИК.

Европейский Союз выдвинул критику в адрес выборов, не признал их свободными и справедливыми. Европейские страны оценили белорусский избирательный процесс как фиктивный.