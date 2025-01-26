Бум вокруг монеты Trump увеличивает объемы стейблкойнов свыше $10 млрд и устанавливает рекорд на децентрализованных биржах

Solana (SOL) представляет собой блокчейн первого уровня, разработанный для обеспечения высокоскоростных и малозатратных транзакций. В последнее время она стала центром ажиотажной торговли благодаря мемкойну, связанному с Дональдом Трампом, который способствует увеличению предложения стейблкойнов на этой сети до новых рекордных высот.

Общий объем стейблкойнов на Solana взлетел до $10,5 миллиардов, увеличившись вдвое с начала января, как показывают данные ресурса Artemis. Ведущую роль в увеличении объема сыграл стейблкойн Circle’s USDC, превысивший $8 миллиардов в обращении, добавив более $4 миллиардов за этот месяц. Tether’s USDT также вырос до $2 миллиардов с $917 миллионов, по данным Artemis. Стейблкойны являются ключевым элементом инфраструктуры криптоэкономики, служа популярным источником ликвидности для торговли криптовалютами. Реклама

Сеть Solana и построенные на ней протоколы стали оживленным центром для торговли и запуска токенов в таких стремительно развивающихся секторах криптоиндустрии, как мемкойны и крипто-ИИ агенты.

Рост ликвидности стейблкойнов в сети Solana был стабильным в последние месяцы, когда рынок цифровых активов оживился на фоне победы дружественного крипто сообществу Трампа на выборах. Однако взлет произошел с запуском монеты TRUMP 17 января, считающейся «официальным» мемкойном, связанным с президентом США. Этот токен, выпущенный на платформе Solana, привлек значительные объемы торгов на децентрализованных биржах, активизируя транзакционную активность и увеличивая потоки ликвидности в сеть.

Прежде чем токен был размещен на таких популярных централизованных биржах, как Binance и Coinbase, торговля с TRUMP coin была доступна на децентрализованной бирже (DEX) Meteora в паре с USDC. Об этом сообщили Дэвид Дуонг и Дэвид Хан из Coinbase Institutional Research в своем отчете. Таким образом, сначала трейдерам необходимо было приобрести USDC для покупки этой монеты, что способствовало притоку USDC в сеть.

Наряду с ростом объема стейблкойнов, объем торгов на децентрализованных биржах на базе Solana также вырос до рекордных значений, превысив $25 миллиардов ежедневно, осуществляя 74% от общего объема торгов на всех блокчейнах, отмечает отчет.

Эти значительные показатели отразились на цене родного токена Solana (SOL), который показал самый крупный недельный прирост в 20% среди членов широкомасштабного индекса CoinDesk 20, значительно обогнав рост биткоина (BTC) на 2%.

Хотя USDC и Tether’s USDT доминируют на рынке стейблкойнов Solana, как и в более широком крипто-ландшафте, появляются новые эмитенты, недавно расширившие свое присутствие на блокчейне, отметил Том Ван, глава отдела данных в Entropy Advisors.

На прошлой неделе гонконгская компания First Digital добавила нативную поддержку в Solana для своего стейблкойна FDUSD, подкрепленного фиатом, объем которого составляет $1,8 миллиарда. Крупная компания DeFi кредитования Sky, ранее известная как MakerDAO, в ноябре также выпустила свой генерирующий доход стейблкойн USDS на эту сеть.

Источник: CoinDesk