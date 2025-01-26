Команда Team Spirit одержала победу на турнире BLAST Bounty Spring 2025.

26.01.2025
Команда Team Spirit одержала победу на турнире BLAST Bounty Spring 2025. Команда Team Spirit одержала победу на турнире BLAST Bounty Spring 2025.

Team Spirit вышла на встречу с Eternal Fire в решающем поединке турнира BLAST Bounty Spring 2025 в дисциплине CS2. Российская команда во главе с Данилом donk Крышковцом смогла обыграть соперников со счетом 3:1 и завоевала чемпионский титул, сообщает портал Cybersport.

За победу в турнире Team Spirit получит внушительный приз в размере $288,125 тысячи. Турецкой команде Eternal Fire, занявшей второе место, достанется награда в $85,6 тысячи. Коллективы Natus Vincere и G2 Esports завершили соревнования на 3-4 позициях и получили выплаты в $22,5 тысячи и $17,5 тысячи соответственно.

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Турнир BLAST Bounty Spring 2025 проходил в период с 23 по 26 января, в рамках которого между участниками был разыгран общий призовой фонд в $500 тысяч.

Ранее стало известно, что 17-летний киберспортсмен из России Данил Крышковец был признан лучшим игроком года в CS2.

Кроме того, команда Team Spirit из России завоевала титул чемпиона мира по Counter-Strike, за что получила солидное вознаграждение в размере $500 тысяч.

ПульсХаб
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