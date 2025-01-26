Команда Team Spirit одержала победу на турнире BLAST Bounty Spring 2025.

Team Spirit вышла на встречу с Eternal Fire в решающем поединке турнира BLAST Bounty Spring 2025 в дисциплине CS2. Российская команда во главе с Данилом donk Крышковцом смогла обыграть соперников со счетом 3:1 и завоевала чемпионский титул, сообщает портал Cybersport.

За победу в турнире Team Spirit получит внушительный приз в размере $288,125 тысячи. Турецкой команде Eternal Fire, занявшей второе место, достанется награда в $85,6 тысячи. Коллективы Natus Vincere и G2 Esports завершили соревнования на 3-4 позициях и получили выплаты в $22,5 тысячи и $17,5 тысячи соответственно. Реклама

Турнир BLAST Bounty Spring 2025 проходил в период с 23 по 26 января, в рамках которого между участниками был разыгран общий призовой фонд в $500 тысяч.

Ранее стало известно, что 17-летний киберспортсмен из России Данил Крышковец был признан лучшим игроком года в CS2.

Кроме того, команда Team Spirit из России завоевала титул чемпиона мира по Counter-Strike, за что получила солидное вознаграждение в размере $500 тысяч.