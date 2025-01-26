По данным Reuters, Колумбия отказала во въезде двум американским самолётам с мигрантами на борту.

Власти Колумбии приняли решение не принимать два военных самолета Соединённых Штатов, которые направлялись в страну с депортируемыми мигрантами на борту. Всего на борту самолётов находилось около 160 человек. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на слова американского чиновника.

Согласно данным, самолеты вылетели из Калифорнии, имея на борту по примерно 80 мигрантов каждый, когда Колумбия отозвала разрешения на их посадку. Это стало результатом критической позиции президента Колумбии Густаво Петро, который подчеркнул, что США не могут относиться к колумбийским мигрантам как к преступникам. Петро также рекомендовал американским властям разработать более этичный протокол, который бы соблюдал достоинство мигрантов. Реклама

Подобные инциденты не редкость в регионе: накануне власти Мексики отказались принимать американский военный самолет, также перевозивший мигрантов.

Стоит отметить, что 25 января США уже доставили в Гватемалу первую группу депортированных нелегальных мигрантов с помощью своих военно-воздушных сил. Эти события подчеркивают текущую напряженность в отношении миграционной политики США и стран Латинской Америки.