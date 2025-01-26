Медиапродюсер о песне «Сигма Бой»: искусство вне политики

Медиапродюсер и мать одной из исполнительниц популярного трека «Сигма Бой» Алина Янковская упомянула, что при создании композиции не преследовалась политическая цель. Об этом сообщают источники.

Песня и ее аудитория

По словам Янковской, песня не вовлечена в политические дела и служит объединяющим фактором для молодежи из разных стран. Она также отметила, что трек был задуман как легкий и привлекательный для юной аудитории продукт, несмотря на критику некоторых политиков. Реклама

Мнение немецкого политика

Ранее немецкий депутат Европарламента Нела Риль выступила с заявлением, где выразила мнение, что песня «Сигма Бой» отражает патриархальные и пророссийские взгляды. По мнению Риль, Россия использует музыку для проникновения в европейскую культурную среду.

Успех и продвижение

Алина Янковская, продюсирующая дуэт Betsy и Марии Янковской, подчеркнула, что работа над популяризацией песни была проведена исключительно с целью распространения музыкального творчества. Трек стал примером успешного культурного обмена, и его популярность никак не связана с политической конъюнктурой.

Достижения и признание

Песня «Сигма Бой», исполненная российскими школьницами Betsy и Марией Янковской, добилась значительных успехов, попав в топ-10 чарта Billboard в категории Hot Dance / Pop Songs. Янковская считает, что столь высокая популярность связана с использованием современных технологий и активным продвижением в социальных сетях.

Таким образом, трек «Сигма Бой» демонстрирует пример успешного интернационального сотрудничества и воздействия искусства, свободного от политических влияний.