Важный Уровень для Биткоина $97,877 Становится Ключевым для Ростового Тренда

Цена Bitcoin (BTC) остается чуть ниже 105,000 долларов, не демонстрируя признаков следующего движения. Хотя прорыв может вызвать бычий импульс и оживить интерес к этому подъему криптовалюты, также важно, чтобы покупатели удержали цену от дальнейшего падения до определенных уровней.

Bitcoin должен оставаться выше $97,877 для сохранения восходящего тренда

После значительной ценовой коррекции в декабре 2024 года, Bitcoin, похоже, в 2025 году восстановил свою бычью позицию, достигнув нового исторического максимума в $109,114, совпав с приходом Дональда Трампа на пост президента США. Реклама

В настоящее время ведущий криптоактив торгуется ниже 105,000 долларов после череды значительных скачков и спадов на прошлой неделе. На фоне этой рыночной неопределенности популярный криптоаналитик Али Мартинес выделил уровень поддержки, который имеет решающее значение для сохранения текущего бычьего тренда Bitcoin.

В своем заявлении от 25 января Мартинес отметил, что инвесторы закупили более 101,000 BTC по цене $97,877, что превращает этот ценовой диапазон в ключевой уровень поддержки. Поэтому цена Bitcoin должна оставаться выше этого уровня, чтобы обеспечить продолжение текущего восходящего тренда.

Значительные закупки BTC по цене $97,877 свидетельствуют о высокой уверенности участников рынка. Становление этой высокой рыночной цены потенциальным уровнем поддержки для Bitcoin предполагает ожидания продолжительного бычьего периода и возможности более высокой доходности.

Некоторые технические индикаторы также поддерживают этот бычий настрой. Согласно дневной торговой диаграмме Bitcoin, Индекс относительной силы составляет 60,83, что указывает на то, что главная криптовалюта все еще имеет потенциал для роста перед входом в зону перекупленности и началом ценового отката.

Тем не менее, если BTC потеряет поддержку на уровне $97,877 из-за сильного давления со стороны продавцов, снижение цены может сигнализировать о более широкой рыночной коррекции, открыв путь к падению примерно до $92,800, где располагается следующий значительный уровень поддержки.

Инвесторы BTC демонстрируют высокий спрос при крупных выходах с CEX

Между тем, аналитическая платформа IntoTheBlock сообщает, что централизованные криптобиржи за последнюю неделю зафиксировали вывод Bitcoin на сумму 800 миллионов долларов.

Это событие говорит о высоком спросе со стороны инвесторов BTC, которые приобретают и перемещают BTC в личные кошельки в ожидании будущих прибылей. Важно отметить, что снижение предложения BTC на биржах уменьшает вероятность значительного давления продаж, которое негативно сказалось бы на ценах.

В настоящее время Bitcoin стоит $104,805, что отражает небольшое снижение на 0,15% за последний день. Между тем, дневной объем торгов снизился на 53,81% и составляет 25,5 миллиарда долларов. Несмотря на эти показатели, сообщество Bitcoin в основном остается оптимистичным. С рыночной капитализацией в 2,07 триллиона долларов, первенствующая криптовалюта удерживает 57,7% доминирования на общем рынке цифровых активов.

Источник: Bitcoinist