Хакеры чаще и успешнее атакуют с помощью генеративного ИИ

Мнение специалистов по безопасности на 2024 год

Рост GenAI в кибербезопасности

Использование Генеративного ИИ (GenAI) в сфере кибербезопасности продолжает набирать обороты. Исследования показывают, что свыше половины специалистов по информбезопасности (CISO) сосредоточены на внедрении новых технологий. Однако только треть членов совета директоров согласна с этим курсом.

Разница во взглядах

Отчет от Splunk демонстрирует, как быстро меняется кибер-пространство, при этом значительная часть специалистов по безопасности отмечает, что им становится легче справляться с требованиями. В то же время частота и эффективность кибератак увеличиваются. Реклама

Двойственная роль GenAI

Генеративный ИИ активно используется как для защиты, так и для атак. Преступники применяют его для усиления атак, расширения их объема и создания новых типов угроз.

Несоответствие в ресурсах

Между специалистами по безопасности и членами совета директоров существует разрыв не только в мнениях, но и в выделении ресурсов. Многие CISO считают, что не получают достаточного бюджета для защиты компаний. Это проявляется как серьезный фактор риска, поскольку значительная часть атак связана с недостаточной поддержкой.

Основные угрозы и меры противодействия

Хотя ИИ используется для защиты, он и усовершенствовал атаки. Основной угрозой для CISO являются атаки с использованием ИИ, за ними следуют киберэксторсии и утечки данных. В список мер по профилактике входят сложные пароли и многофакторная аутентификация, защитное обучение сотрудников, а также оценка уязвимостей у сторонних поставщиков.

Повышение квалификации и сотрудничество

Отраслевые специалисты активно взаимодействуют с юридическими отделами, усиливая подготовку и обучение кадров в области безопасности. Даже при ограниченном бюджете важно инвестировать в надежные практики защиты, чтобы избежать серьезных последствий для репутации и доверия клиентов.

Источник: TechRadar