Как запечь индейку на День Благодарения в пакете для запекания

Для большинства из нас цель заключается в том, чтобы получить хрустящую корочку при запекании индейки. Я долгое время был против использования пакетов для запекания, так как мне казалось, что это приведет к размякшей шкурке. Но я решил попробовать и прошлой неделей приобрел пакет для запекания, куда поместил целую индейку. К моему удивлению, результат оказался успешным, и может быть, вам также захочется попробовать этот метод.

Моими приоритетами всегда были скорость и вкус. Приготовление целой индейки — задача не из легких, поэтому я обычно распластываю птицу, чтобы она быстрее прожарилась, и все части равномерно подвергались воздействию тепла. Однако, данным способом нельзя начинить индейку, а многие предпочитают запекать ее традиционно — целиком и с начинкой. Реклама

Как использовать пакет для запекания

Пакет для запекания позволяет вам приготовить индейку целиком и избежать трудоемкой очистки противня с пригоревшими остатками. Согласно инструкции, такие пакеты удерживают влагу, делая мясо нежным и сочным.

Чтобы использовать пакет, добавьте в него столовую ложку муки и встряхните, чтобы предотвратить пригорание. Затем положите индейку и ароматы, такие как лук, тимьян или дольки лимона. Разместите их под птицей и положите пакет в глубокий противень. Завяжите его, сделайте несколько отверстий для выхода пара и запекайте согласно указаниям на упаковке.

Почему пакет для запекания полезен

Хотя я не заметил, что мясо стало сочнее по сравнению с моим обычным сухим маринованием, пакет действительно удерживает влагу. Все соки собираются внизу, образуя своеобразный «воздушный шарик» с индейкой.

Пакет позволяет легко собрать все соки. При стандартном запекании, чтобы приготовить соус, нужно много времени. Пакет значительно упрощает эту задачу.

Хрустящая корочка без проблем

С пакетом не возникло никаких проблем с получением хрустящей корочки. В конце запекания можно надрезать верхнюю часть пакета, чтобы корочка подрумянилась прямо в духовке.

Недостатки пакета для запекания

Хотя пакет очень облегчает очистку, у него есть и свои недостатки.

Извлечение индейки. Трудно извлечь индейку из пакета, не пролив соки. Лично я с этим справился, но был готов к небольшим потерям.

Прилипание. После запекания пакет спускается, и пластик может прилипнуть к ножкам и крыльям индейки.

Измерение температуры. Прокалывайте пакет, чтобы измерить температуру, поскольку искать отверстия для выхода пара бессмысленно.

Стоит ли использовать пакет для запекания?

Если вы устали от трудоёмкой чистки противня, пакет для запекания станет для вас находкой. Даже при небольших проливах, чистка стала намного проще. Однако, я предпочитаю мой проверенный метод обработки индейки, поэтому если у вас есть способ, который работает, держитесь его. Попробуйте пакет на другой птице, например, на курице.

Источник: LifeHacker