Как я использую A/B тесты на лендингах для открытия нового маркетингового потенциала [+12 идей]

Введение

Я по своей натуре люблю экспериментировать и совершенствовать. Это касается и моего подхода к созданию контентных и маркетинговых материалов, включая посадочные страницы для компаний. Для меня всегда существует идеальное слово или идея, скрывающиеся где-то на заднем плане.

Зачем проводить сплит-тестирование посадочных страниц?

Даже если вам нравится ваша страница в её первом варианте, как и мне нравится первый черновик, вы понимаете, что следует двигаться дальше. Сплит-тестирование помогает оценить эффективность страницы среди вашей аудитории, улучшая конверсию и пользовательский опыт. Реклама

Преимущества сплит-тестирования

Несмотря на очевидные преимущества тестирования, только 17% маркетологов используют сплит-тестирование для увеличения конверсии их посадочных страниц. Это огромный нереализованный потенциал.

Повышение конверсии

Основная цель посадочной страницы — привлечение клиентов. Сплит-тестирование позволяет выявлять возможности для увеличения числа пользователей, которые совершают целевые действия на странице.

Обновление базы лидов

Со временем ваша база лидов может застаиваться. Хорошо спроектированная посадочная страница поможет привлекать новые интересующиеся контакты.

Понимание поведения пользователей

Наблюдая за взаимодействием пользователей с вашей страницей, вы сможете лучше понять их предпочтения и потребности.

Как работает сплит-тестирование посадочных страниц?

Сплит-тестирование напоминает классическое A/B тестирование. Основная идея — сравнить две или более версии страницы, чтобы выявить, какая из них более успешна в достижении поставленных целей.

Идеи для сплит-тестирования

Тип предложения: Разные контентные предложения могут заинтересовать различные сегменты аудитории на разных стадиях маркетинговой воронки. Призыв к действию (CTA): Тестируйте текст, структуру и расположение вашего призыва к действию. Заголовки: Привлекайте внимание правильными заголовками, которые связаны с вашим предложением и CTA. Тело текста: Оптимизируйте структуру и длину текста, чтобы удерживать внимание пользователей. Социальное доказательство: Экспериментируйте с отзывами пользователей и их размещением. Изображения и видеоматериалы: Используйте визуальные материалы, чтобы усилить восприятие информации. Формы сбора данных: Уменьшите количество полей формы, чтобы повысить конверсию. Атрибуты кнопок: Экспериментируйте с размером, цветом и местоположением кнопок на странице. Навигация по странице: Протестируйте разные элементы и структуру навигации для улучшения пользовательского опыта. Цветовые схемы и типографика: Попробуйте изменить цветовые акценты и шрифты для увеличения привлекательности страницы. Сигналы доверия: Добавляйте элементы, которые усиливают чувство доверия к вашему бренду и предложению.

Заключение

Сплит-тестирование — это процесс, требующий дисциплины и целеустремленности. Его результаты могут иногда идти вразрез с ожиданиями. Однако, такие тесты открывают возможности для итерации, улучшений и роста. Разрабатывайте свои тесты, используйте программные инструменты по мере необходимости и обретайте стратегическое преимущество.

Источник: HubSpot