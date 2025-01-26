Госсекретарь США Рубио: Белоруссия освободила гражданку США Нафер

Власти Белоруссии освободили американскую гражданку

Власти Республики Беларусь освободили гражданку США Анастасию Нюфер. О данном событии сообщил государственный секретарь Соединенных Штатов, Марко Рубио. Реклама

Рубио отметил вклад президента США в освобождение американки, подчеркнув, что этот шаг был предпринят белорусскими властями в одностороннем порядке. Нюфер находилась под арестом во время пребывания Джо Байдена на посту президента США. Однако никакой дополнительной информации о причинах задержания или возможном общении президента Дональда Трампа с белорусским лидером Александром Лукашенко Рубио не предоставил.

Стоит напомнить, что в конце декабря 2024 года американский Госдепартамент обновил инструкцию для граждан США, которые находятся в Белоруссии или планируют посетить страну. Было рекомендовано избегать посещения Белоруссии, а тем, кто уже находится на её территории, покинуть страну.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя это обращение, заявил, что в стране практически отсутствуют граждане США и что власти не удерживают никого против его воли.

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