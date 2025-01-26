Серверы EA отключены: Battlefield и FIFA/EA Sports FC недоступны для игры в офлайн режиме.

Несколько игр от компании EA, включая серии Battlefield и FIFA/EA Sports FC, стали недоступны из-за сбоев серверов. Сообщения о проблемах с подключением к EA Online начали поступать несколько часов назад в воскресное утро, причем большая часть жалоб поступала от игроков Battlefield.

Сервера EA Online не работают: какие игры затронуты?

Я впервые заметил проблему, когда попытался войти в Battlefield V (кстати, отличная игра и сейчас по очень выгодной цене в последней распродаже PS Store). На экране появилось сообщение о том, что «не удалось подключиться к EA Online». Судя по информации в сети, все игры серии Battlefield, включая Battlefield 1 и Battlefield 2042, сталкиваются с аналогичной проблемой на момент написания этой статьи. Реклама

Согласно некоторым сообщениям, игры серии FIFA/EA Sports FC также испытывают проблемы с онлайн-подключением. Я пока не обнаружил сообщений о подобных проблемах с Apex Legends или другими спортивными франшизами EA. Однако если вы вдруг не можете подключиться к серверам EA, можете быть уверены, что дело не в вашем интернет-соединении.

К сожалению, сервера перестали работать в воскресное утро. EA пока не признала наличие проблемы, и времени на исправление пока не объявлено. Мы обновим эту статью, когда EA Online снова будет доступен.