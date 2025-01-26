10 рецептов стейков для роскошного ужина дома по доступной цене

Если вы любите мясо, но при этом равнодушны к стейку, стоит задуматься: что со мной не так? Никто не берётся судить, но среди множества видов стейков можно найти что-то на любой вкус. Хотите кусок мяса, который тает во рту (и при этом пропитан вкусом масла)? Тогда выбирайте вариант на сковороде. Нужен стейк с более острыми вкусами? Тогда на помощь придет стейк на гриле с маринадом «мохо». Каким бы ни было ваше желание, в этих 10 рецептах стейка вы точно найдёте то, что ищете.

Почему это работает

Каждый из приведенных рецептов демонстрирует уникальные свойства стейка, которые делают его неповторимым. Разнообразные способы приготовления и маринады открывают новые грани вкуса, позволяя мясу максимально раскрыть свой потенциал. Независимо от ваших предпочтений, здесь точно найдется стейк, который вас восхитит. Реклама

Источник: SeriousEats