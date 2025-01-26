Южнокорейская прокуратура предъявила обвинение отстранённому от должности президенту Юну.

СЕУЛ, Южная Корея — В воскресенье южнокорейские прокуроры предъявили обвинения отстраненному президенту Юн Сок Ёлю в связи с его кратковременным введением военного положения. Это обвинение в мятеже может привести к смертной казни или пожизненному заключению в случае его признания виновным.

Это стало очередным ударом для Юна, который был отстранен от должности и арестован после его декрета о военном положении от 3 декабря. Это решение погрузило страну в политический кризис, пошатнуло финансовые рынки и нанесло ущерб международной репутации Южной Кореи. Отдельно от уголовных производств, Конституционный суд рассматривает, следует ли окончательно сместить Юна с должности президента или восстановить его в должности. Реклама

Юн стал первым президентом Южной Кореи, получившим обвинение, находясь на посту. Он останется под стражей и будет доставляться из места заключения в сеульский суд для слушаний, которые, как ожидается, продлятся около шести месяцев.

Защита Юна подтвердила предъявление ему обвинения в мятеже, назвав это «худшим решением» прокуроров, стремящихся угодить политическим силам, добивающимся ухода Юна.

«Сегодняшнее обвинение президента останется позором в истории южнокорейской прокуратуры, который они не смогут стереть», — заявила защита Юна. «Мы еще раз подчеркиваем, что объявление президентом военного положения не может считаться мятежом».

Прокуроры выдвинули обвинения против Юна за его руководство мятежом при введении военного положения, согласно местным СМИ. Повторные звонки в офисы прокуроров в Сеуле остались без ответа. Следственные органы утверждают, что введение Юном военного положения равнозначно мятежу, так как оно было направлено на подрыв конституции.

Юн обладает президентским иммунитетом от большинства уголовных преследований, но эта привилегия не распространяется на обвинения в мятеже и измене. Согласно законам Южной Кореи, лидер мятежа может быть приговорен к пожизненному заключению или смертной казни.

Юн, придерживаясь консервативных взглядов, настойчиво отрицал какую-либо вину, называя введение военного положения законным актом управления, направленным на привлечение внимания общественности к опасности либерального контроля в Национальной ассамблее, которая противодействовала его программе и отстраняла высокопоставленных чиновников. Во время своего объявления о военном положении Юн называл ассамблею «гнездом преступников» и обещал устранить «бесстыдных последователей Северной Кореи и антигосударственные силы».

После объявления военного положения 3 декабря Юн направил войска и сотрудников полиции в ассамблею, однако достаточное количество законодателей все же смогло проникнуть в зал заседаний и единогласно проголосовать против указа Юна, что вынудило его кабинет отменить это решение.

Введение военного положения, первое за более чем четыре десятилетия в Южной Корее, длилось всего шесть часов, однако вызвало болезненные воспоминания о прошлых диктаторских режимах в Южной Корее в 1960-80-е годы, когда военные правители использовали военные положения и чрезвычайные указы для подавления оппонентов.

Конституция Южной Кореи дает президенту право ввести военное положение для поддержания порядка во время войны и в других аналогичных чрезвычайных ситуациях, однако многие эксперты утверждают, что в стране не было таких условий, когда Юн объявил о введении военного положения.

Юн настаивает, что не имел намерения нарушать работу ассамблеи, включая голосование по его указу, и что развертывание войск и полиции было направлено на поддержание порядка. Однако командиры воинских частей, направленных в ассамблею, заявили на слушаниях ассамблеи или следователям, что Юн приказал им вывести законодателей, чтобы предотвратить отмену его указа.

Расследования против Юна усилили уже имеющееся внутреннее разделение в стране, где соперничающие группы протестующих регулярно проводят митинги в центре Сеула.

После того, как местный суд 19 января одобрил формальный ордер на арест, чтобы продлить задержание Юна, десятки его сторонников ворвались в здание суда, разбивая окна, двери и другое имущество. Они также напали на полицейских с кирпичами, стальными трубами и другими предметами. В результате насилия пострадали 17 полицейских, и было задержано 46 протестующих.

Ранее Юн сопротивлялся попыткам следственных органов допросить или задержать его. Он был задержан 15 января в ходе крупной операции правоохранительных органов в его президентской резиденции.

Руководство расследованием Юна вело Бюро по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных чиновников, однако Юн отказался участвовать в сессиях допроса CIO после задержания, заявив, что это агентство не имеет юридической власти для расследования обвинений в мятеже. CIO заявило, что может расследовать обвинение в мятеже, так как оно связано с предполагаемым злоупотреблением властью и другими обвинениями.

CIO передало дело Юна в офис сеульских прокуроров в пятницу и попросило предъявить ему обвинения в мятеже, злоупотреблении властью и препятствовании работе Национальной ассамблеи. Сообщается, что прокуроры обвинили Юна только в мятеже, так как у него есть президентский иммунитет от других обвинений.

Министр обороны Юна, начальник полиции и несколько других военных командиров уже арестованы по обвинениям в мятеже, злоупотреблении властью и других преступлениях, связанных с декретом о военном положении.

Если Конституционный суд вынесет решение о смещении Юна с должности, в течение двух месяцев должны быть проведены национальные выборы для выбора его преемника. Последние опросы общественного мнения показывают, что кандидаты от правящей и оппозиционной партий идут нога в ногу на возможных президентских перевыборах.

Источник: Time