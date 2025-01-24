Южный полночь впечатляет своей красотой: объявлена дата выхода игры

Обзор нового трейлера South of Midnight

В рамках последнего Xbox Developer Direct был показан новый трейлер South of Midnight

Трейлер познакомил нас с сюжетом игры и продемонстрировал её художественное оформление

Была также подтверждена официальная дата выхода игры в этом году

Компания Xbox раскрыла новые подробности о предстоящей консольной эксклюзивной игре South of Midnight в ходе последнего мероприятия Xbox Developer Direct. Вместе с впечатляющим новым трейлером, который раскрыл некоторые детали увлекательного сюжета игры, была представлена официальная дата её выхода. Реклама

South of Midnight, разработанная студией Compulsion Games, представляет собой экшн-приключение в готическом стиле американского юга. Игроку предстоит управлять персонажем по имени Хейзел, пытающейся спасти свою мать и раскрыть тайны своего семейного прошлого, связанные с существами из фольклора.

В новом трейлере продолжительностью около трёх с половиной минут мы получаем возможность подробнее рассмотреть нашу героиню и впечатляющее художественное оформление игры. Отличительной чертой графики является анимация персонажей с более низкой частотой кадров, что создаёт эффект ручной прорисовки. Если вы смотрели привлекательный мультфильм «Человек-паук: Через вселенные», то наверняка знакомы с этим эффектом и знаете, как хорошо он выглядит в движении.

Этот трейлер стал для меня главным событием показа. Хотя изначально я был немного скептически настроен, теперь я абсолютно заинтригован этой игрой. В конце трейлера прозвучало официальное подтверждение даты выхода — 8 апреля 2025 года. Игра будет доступна для платформ Xbox Series X, Xbox Series S и ПК. Уже сейчас можно оформить предварительный заказ, а часть её содержимого будет доступна в день релиза через Xbox Game Pass.

Есть все шансы, что South of Midnight станет одной из лучших игр для Xbox Series X в этом году. Я, например, с нетерпением жду, как она себя проявит.

Источник: TechRadar