Я спросил разработчиков Assassin’s Creed Shadows, чего они ждут для фанатов — их ответы

Интервью с разработчиками Assassin’s Creed Shadows: что ждет фанатов

Интерес к выходу Assassin’s Creed Shadows стремительно растет по мере приближения даты релиза игры, намеченной на 20 марта. Недавно мне удалось побывать в Ubisoft Quebec, где я не только лично опробовал игру, но и заглянул за кулисы процесса разработки. В рамках визита я пообщался с ключевыми разработчиками и узнал их мнения о тех аспектах игры, которые пока не были в центре внимания, но они бы хотели, чтобы фанаты обратили на них внимание.

Первым моим собеседником стал заместитель директора игры Симон Лемей-Комтуа, который выделил особенность, связанную с персонажами, которых игроки встретят в мире Assassin’s Creed Shadows. Реклама

Он отметил: «Думаю, самым интересным, что мы еще полностью не раскрыли, будут союзники, которых можно будет завербовать. Их истории, индивидуальные личности и актерская игра делают их действительно уникальными».

Это касается группы дополнительных персонажей, которых можно собрать в «Убежище» после встречи с ними в игре.

Далее я поговорил с директором игры Шарлем Бенуа о структуре повествования, и он сказал, что самым захватывающим будет «способ раскрытия историй».

Он пояснил: «Я думаю, игрокам очень понравится структура сюжета», имея в виду использование флешбэков, которые помогают персонажам понять их предысторию, а также двойную перспективу на мир и сюжет в целом.

«Так у вас будет сочетание исследовательских элементов в открытом мире с возможностью узнать о событиях прошлого. И я считаю, что такая структура довольно крутая и отличная от других игр Assassin’s Creed. Не могу дождаться, когда узнаю, что люди об этом подумают».

История игры меня также очень сильно интересует. Даже после нескольких часов проведенных за игрой, полных интриг и интересных поворотов, у меня все еще остается много вопросов о том, что происходит в игре.

Источник: TechRadar