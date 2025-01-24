Внимание пользователи WordPress: у популярных плагинов тем серьёзные проблемы с безопасностью

Обнаруженные уязвимости в теме и плагине WordPress

Patchstack обнаружила две ошибки в теме и плагине для WordPress от InspiryThemes

Ошибки не были исправлены в трех последних версиях

Рекомендуется отключить продукты или ограничить создание новых аккаунтов

Популярная тема и плагин для WordPress оказались уязвимыми к атакам, которые позволяют злоумышленникам повышать свои привилегии до уровня администратора. Исследователи из компании Patchstack сообщили, что обнаруженные уязвимости касаются темы RealHomes и плагина Easy Real Estate, разработанных InspiryThemes для использования в индустрии недвижимости. Уязвимости были отмечены как критические с оценкой 9.8/10 и позволяют злоумышленникам получать полный контроль над сайтом WordPress.

Нет ответа от InspiryThemes

Patchstack призывает администраторов веб-сайтов немедленно отключить эти ресурсы, так как уязвимости существуют уже несколько месяцев, и обновления не предусмотрены. Исследователи также утверждают, что пытались связаться с InspiryThemes, чтобы предупредить их об уязвимостях, но ответа не последовало. Между тем, компания выпустила три обновления программного обеспечения, но ни одно из них не устранило обнаруженные проблемы. Реклама

Для снижения риска атаки Patchstack рекомендует пользователям немедленно отказаться от использования данной темы и плагина. Альтернативный вариант — ограничение регистрации новых пользователей, поскольку уязвимость не может быть использована в среде, где невозможно создание новых аккаунтов.

Обычно, когда происходит публикация об уязвимости, злоумышленники начинают искать уязвимые сайты для эксплуатации.

Плагины и темы WordPress продолжают оставаться одной из самых популярных целей для киберпреступников, что связано с высокой популярностью платформы веб-создания.

Источник: TechRadar