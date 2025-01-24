Познакомьтесь с художником, чьи фоны для фото знакомы почти каждому.

Фоны играют важную, но недооценённую роль во многих знаковых портретных фотографиях. Короткометражный фильм «Обещание весны» проливает свет на одного из самых плодовитых, но малоизвестных художников по созданию фонов, Сару Олифант.

Фоны, созданные Олифант, используются фотографами, дизайнерами, архитекторами и интерьерами уже почти 50 лет и украшают обложки таких известных изданий, как Vanity Fair и Vogue. Известные фотографы, такие как Энни Лейбовиц, Ричард Аведон, Джерри Гионис, Энн Геддес и многие другие, пользовались её работами. Её фоны применяют также известные бренды, включая Marc Jacobs, Hermes, Ralph Lauren, Balenciaga, Tommy Hilfiger и многие другие. Почти каждый видел работы Олифант, но мало кто знает имя их автора. Реклама

«Вы видели мою работу миллиарды раз», — говорит Сара Олифант. «Я не явление, я — то, что стоит за явлением».

Фотограф Феликс добавляет: «Если вы открывали модный журнал или видели рекламный плакат на улице, вы видели Олифант».

По мнению Феликса, работы Олифант Студии видели больше людей на планете, чем произведения любого другого художника в истории. Её фоны в основном создаются для портретной фотографии и являются ключевой частью итогового изображения. Тем не менее, Сара Олифант не считает свои картины искусством, она воспринимает их как «элемент оборудования».

«Эти фоны — просто куски холста, и я стараюсь сделать их красивыми. Я люблю их. Некоторые из них вроде как получаются не очень, но всё равно — я их обожаю. Я смотрю на них, и это приносит мне радость», — рассказывает Олифант.

Олифант Студия — семейное дело. Дочь Сары, Вайолет Олифант-О’Нил, также работала здесь.

«Моя мать — трудоголик», — отмечает Вайолет. «Она сильная личность, и её присутствие сильно влияет на меня. В работе я пытаюсь быть похожей на неё. Это здорово, я действительно хочу быть как моя мама, но наша работа отличается».

С 2013 по 2021 год Вайолет работала главной помощницей своей матери. Сейчас она пошла самостоятельным путём и занимается интерьерным дизайном, создавая уникальные украшения и плитку.

Вайолет добавляет: «Наследие — это сложное понятие, быть ребёнком успешных родителей непросто». Её стремление к тому, чтобы быть в тени своей матери, является одной из центральных тем фильма.

Режиссёром «Обещания весны» выступила удостоенная наград документалист Анна Андерсен, оператором-постановщиком стала Нилу Амин. Картина была спродюсирована Кэти Роуз Вон и смонтирована Эрин Макгоф.

Источник: PetaPixel