Восемь прекраснейших замков Англии

Выбрать самые красивые замки Англии — задача непростая. Это страна, где по ее холмистым ландшафтам раскинулось около 800 таких сооружений, и красота каждого из них уникальна для своего зрителя. Хоть каждый величественный и внушительный замок обладает собственным очарованием и преданными поклонниками, есть те, что остаются в сердцах и памяти посетителей надолго после их отъезда. Вот восемь изумительных замков сказочной Англии, которые представляют собой лучшие из лучших.

Замок Дувр Некоторые замки прекрасны лишь снаружи, а другие — настоящие исторические реликвии. Замок Дувр является полным набором. На его обширной территории стоят римский маяк (приблизительно 2000 лет), англо-саксонская церковь (около 1000 лет), башня с интерьерами, воссоздающими жизнь при Генрихе II (примерно 800 лет), и секретные тоннели Второй мировой войны, проливающие свет на стратегическую важность замка на протяжении его существования. Почему это место всегда играло такую важную роль в безопасности Англии? Ответ дают прекрасные виды с территории замка через Ла-Манш на Францию и континентальную Европу.

Как добраться до замка Дувр: Часто ходят поезда, связывающие станцию Дувр-Прайори на побережье Кента с Лондоном. Реклама

Замок Дарем Город Дарем славится своим великолепным собором, который стоит посетить сам по себе. Но прямо напротив собора возвышается почти столь же величественный замок, расположенный на том же возвышении, что и его сосед-церковь, когда-то бывший домом епископа. Экскурсии по этому 900-летнему замку проводятся ежедневно, но, возможно, самой большой его привлекательностью является возможность провести здесь ночь вне учебных семестров, так как теперь здесь расположено общежитие студентов. Номера варьируются от простых до с балдахином, и большинство из них имеют виды, достойные епископа.

Как добраться до замка Дарем: Дарем находится на основной железнодорожной линии Лондон-Эдинбург с частыми рейсами в оба направления.

Замок Алник Расположенный в Нортумберленде, замок Алник на протяжении более 700 лет принадлежит семье Перси, герцогам графства. Вид с другого берега реки Алн мало изменился со средневековья — набор боевых укреплений и башен, соответствующих всем пожеланиям к замку. Внутри вас ждут грандиозные итальянские дворцовые залы, наполненные бесценными картинами и мебелью. Также можно заглянуть в личную жизнь герцога — в библиотеке с большим телевизором, удобными мягкими сидениями и семейными фотографиями видно, что это по-прежнему обжитый дом. Если вам кажется, что вы узнали замок Алник, вы, вероятно, правы: он играет звездную роль в фильмах о Гарри Поттере, а также в эпизодах Даунтонского аббатства.

Как добраться до замка Алник: Ближайшая железнодорожная станция — Алнмут, куда идут поезда из Лондона, Ньюкасла и Эдинбурга, откуда до Алника можно быстро добраться на автобусе или идти по указателям в течение часа.

Замок Бодиам Попросите ребенка нарисовать замок, и он, скорее всего, изобразит что-то похожее на Бодиам. Укрывшийся среди мягких пейзажей Сассекса, этот замок практически невозможно описать иначе как живописный — крепость 14 века с оригинальными воротами и массивными круглыми башнями, окруженная обсаженным деревьями наполненным водой рвом. Как и многие другие замки, Бодиам представляет собой в основном внешний каменный каркас, внутри которого мало что сохранилось. Но какая это оболочка!

Как добраться до замка Бодиам: Лучший способ добраться сюда — на личной машине, так как общественного транспорта нет.

Замок Бамбург Если первое впечатление имеет значение, то нигде оно не сильнее, чем в замке Бамбург на северо-востоке Англии. Даже в графстве Нортумберленд, который прозвали «графством замков Англии», Бамбург возвышается над другими укреплениями, стоя высоко на скалистом выступе над широкой пляжной полосой, дикой Северной морской полосой и очаровательной деревней с таким же названием.

Здесь существует замок, вероятно, с 6 века, хотя нынешнее здание начало свое существование (как многие другие английские замки) с норманнами в 1066 году и подверглось значительной реконструкции в 19 веке. Внутри можно посмотреть керамику и произведения искусства, но это величественный внешний вид, который, лучше всего виден с пляжа, оставляет неизгладимое впечатление.

Как добраться до замка Бамбург: Регулярные автобусы курсируют вдоль побережья, связывая Бамбург с железнодорожными станциями в Ньюкасле и Берике.

Замок Корф Приготовьтесь влюбиться. Хотя Корф-Замок является руинами, он и одноименная деревня представляют собой одни из самых романтичных мест во всей Англии. Разрушенные, переломанные участки, которые можно посетить в 21 веке, являются результатом двух осад в период гражданской войны середины 17 века, которая разделила сторонников короля Карла I и парламента. Леди Бэнкс, роялистка, оборонялась в Корф-Замке на протяжении шести недель от осаждающей парламентской армии, пока её не предал один из собственных солдат. После захвата замка был отдан приказ его взорвать, вследствие чего возникли живописные руины, которые мы видим сегодня.

Как добраться до замка Корф: Ближайшая железнодорожная станция — Варем, откуда идут автобусы до деревни.

Замок Лидс Еще одна южная английская красота, великолепный замок Лидс, парит на равномерно красивом рве и предлагает посетителям 900 лет славной разнообразной истории и архитектурной красоты. Изначально это было норманнское укрепление, позже замок переходил к различным королевам, был превращен в великолепный георгианский особняк, а затем, в начале 20-го века, восстановлен англо-американской наследницей, леди Бейли, которая принимала здесь общество высшего круга. Сады столь же фотогеничны, как и замок — можно прогуляться или заблудиться в лабиринте.

Как добраться до замка Лидс: Дорога на машине или участие в организованной экскурсии из Лондона — самые простые варианты, хотя поезда идут из столицы до Беарстеда, откуда с апреля по сентябрь есть автобусное сообщение с замком.

Замок Уорик Огромный, великолепный замок Уорик представляет собой как впечатляющую средневековую крепость, так и веселый современный тематический парк. Первоначально деревянная крепость с валом, построенная в 1068 году сразу после нормандского завоевания Англии, замок развивался на протяжении веков, укрепляясь вдоль хребта над рекой Эйвон и оставаясь remarkably well preserved. После его приобретения группой Тюссо (занимающейся также восковыми фигурами), акцент был смещен на семейные мероприятия, связанные с Средневековьем, варьирующиеся от демонстраций соколиной охоты до рыцарских турниров.

Как добраться до замка Уорик: В городе есть железнодорожные сообщения с Лондоном и Бирмингемом.

Источник: LonelyPlanet