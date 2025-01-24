В Эрмитаже Петербурга проводится эвакуация после получения анонимного сообщения.

В Государственном Эрмитаже предприняты меры по эвакуации из-за полученного сообщения, которое угрожает безопасности учреждения, информирует издание «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу музея.

На территории Эрмитажа сотрудники Росгвардии совместно с представителями Службы музейной безопасности тщательно проверяют служебные помещения и экспозиционные залы, чтобы гарантировать безопасность всех посетителей и работников музея. Реклама

Несмотря на возникшую ситуацию, отметим, что билеты на сегодняшние выставки остаются актуальными. Посетители смогут ими воспользоваться в любой другой день, когда Эрмитаж вновь будет доступен для посещения.

Ранее поступало сообщение о том, что административные здания в Хабаровске были эвакуированы из-за угрозы минирования, что подчеркивает серьезность подобных инцидентов по всей стране.