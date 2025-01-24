Депутаты Госдумы предложили завершать семестры в университетах до Нового года.

Депутаты Ярослав Нилов и Борис Чернышов из партии ЛДПР предложили новую инициативу, связанную с изменением сроков окончания учебной сессии в российских университетах. По их предложению, экзамены должны завершаться до Нового года. Это новшество предполагает, что следующий учебный семестр начнется 26 января, сразу после праздника Дня студентов, который отмечается 25 января. Таким образом, каникулы будут синхронизированы с нерабочими праздничными днями с 1 по 8 января, что предоставит студентам больше времени для отдыха и восстановления.

Согласно мнению авторов инициативы, такой формат даст студентам возможность более глубоко погрузиться в учебный процесс после полноценного отдыха. Это также может снизить уровень тревожности, традиционно возникающий в конце года перед праздничными днями. Реклама

Кроме того, депутаты отметили, что для преподавателей увеличенное количество свободного времени в январе может стать стимулом для научных исследований или просто для отдыха, что положительно скажется на их профессиональной деятельности.

Ранее Ярослав Нилов заявлял о планах ввести законопроект, предлагающий установить минимальный размер стипендии для студентов-бюджетников на уровне прожиточного минимума. Он считает, что такое изменение позволит стипендиям соответствовать современным экономическим реалиям.

Эти предложения затрагивают важные аспекты студенческой жизни и создают основу для более комфортных условий учебы и отдыха.