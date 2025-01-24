Трамп снова заявил о готовности Зеленского к соглашению.

Президент США Дональд Трамп вновь высказался о готовности президента Украины Владимира Зеленского к переговорам по разрешению конфликта в Украине. Он также акцентировал внимание на потерях, которые понес Киев в этом конфликте.

«Зеленский готов к обсуждению соглашения и стремится к прекращению конфликта. Украина потеряла много военных,» – отметил американский президент. Реклама

Ранее Трамп выразил желание встретиться с президентом России Владимиром Путиным, указав на наличие «сигналов» об обоюдной заинтересованности в такой встрече.

На этом фоне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы к равноправному диалогу с Вашингтоном. Он подчеркнул, что Россия внимательно следит за риторикой и заявлениями, ожидая конкретных сигналов от США о готовности к диалогу.