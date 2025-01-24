Трамп рассекретил документы об убийстве Кеннеди, Роберта Кеннеди и Мартина Лютера Кинга

Президент Дональд Трамп распорядился опубликовать тысячи засекреченных правительственных документов об убийстве президента Джона Ф. Кеннеди в 1963 году, что в течение десятилетий служило питательной почвой для множества теорий заговора.

Приказ, подписанный Трампом в четверг, также направлен на рассекречивание федеральных документов, касающихся убийств сенатора Роберта Ф. Кеннеди и преподобного Мартина Лютера Кинга-младшего. Этот шаг стал одним из множества исполнительных мер, принятых президентом в первую неделю его второго срока. Реклама

На встрече с журналистами Трамп заявил, что “всё будет раскрыто”.

Во время своей предвыборной кампании Трамп обещал обнародовать последние порции до сих пор засекреченных документов, связанных с убийством Кеннеди в Далласе, которое долгие годы держало людей в напряжении. Подобное обещание Трамп давал и во время первого срока президентства, но частично уступил требованиям ЦРУ и ФБР удержать часть документов.

Трамп назначил племянника Кеннеди, Роберта Ф. Кеннеди младшего, секретарём здравоохранения в своем новом кабинете. Отец Кеннеди-младшего, Роберт Ф. Кеннеди, был убит в 1968 году во время борьбы за номинацию на пост президента от Демократической партии. Сам Роберт Кеннеди младший выражал сомнения в том, что за убийством его дяди стоял только один стрелок.

Указ обязывает директора национальной разведки и генерального прокурора разработать план по обнародованию оставшихся документов об убийстве Джона Ф. Кеннеди в течение 15 дней, а по двум другим случаям — в течение 45 дней. О сроках фактической публикации этих документов пока ничего не известно.

Трамп передал ручку, которой подписывал указ, своему помощнику с поручением вручить её Роберту Ф. Кеннеди младшему.

Из миллионов правительственных документов, связанных с убийством президента Кеннеди, лишь несколько тысяч остаются полностью засекреченными. Хотя многие эксперты, изучающие уже опубликованные материалы, предупреждают, что не стоит ожидать каких-либо сенсационных открытий, общественный интерес к деталям убийства и его окружения всё ещё велик.

«Всегда остаётся возможность, что какие-то мелочи могут раскрыть что-то большее», — отметил Ларри Дж. Сабато, директор Центра политики Университета Вирджинии и автор книги «Полстолетия с Кеннеди». «Это то, что исследователи и ищут. Вероятность мала, но полностью исключать такую возможность нельзя».

Кеннеди был смертельно ранен 22 ноября 1963 года в центре Далласа, когда его кортеж проезжал мимо здания Депозитория учебников Техаса. 24-летний убийца Ли Харви Освальд устроился на шестом этаже, откуда и произвёл выстрелы. Через два дня, при перемещении Освальда из тюрьмы, владелец ночного клуба Джек Руби застрелил его.

В начале 1990-х годов федеральное правительство обязало хранить все документы, связанные с убийствами, в единой коллекции в Национальном архиве. Более 5 миллионов записей коллекции должны были стать общедоступными к 2017 году, за исключением тех, что не позволил президент.

Указ подчеркивает, что несмотря на отсутствие законодательного акта, требующего публикации документов об убийствах Роберта Ф. Кеннеди или Кинга, такие документы должны быть доступны общественности, поскольку это отвечает интересу общества.

В течение первого срока Трамп заявлял о своём намерении обнародовать все оставшиеся документы об убийстве президента, но в итоге удержал часть из них, ссылаясь на возможный ущерб для национальной безопасности. При президентстве Джо Байдена публикация файла продолжалась, но некоторые документы остаются неопубликованными.

Сабато, обучающий студентов-исследователей работе с документами, отметил, что большинство исследователей сходится на том, что примерно 3 тысячи записей всё ещё не опубликованы полностью или частично, и многие из них содержат информацию, полученную от ЦРУ.

Документы, опубликованные за последние годы, раскрывают детали работы разведывательных служб того времени, включая кабели и меморандумы ЦРУ, обсуждающие визиты Освальда в посольства Советского Союза и Кубы во время поездки в Мехико за несколько недель до убийства. Ранее Освальд, бывший морской пехотинец, перебрался в Советский Союз и вернулся в Техас.

Кинг и Роберт Ф. Кеннеди были убиты с интервалом в два месяца в 1968 году.

Кинг находился возле мотеля в Мемфисе, штат Теннесси, 4 апреля 1968 года, когда прозвучали выстрелы. Лидер борьбы за гражданские права, приехавший в город поддержать бастующих работников по уборке мусора, собирался провести марши и другие мирные протесты. Он скончался в больнице чуть менее чем через час.

Джеймс Эрл Рэй признал себя виновным в убийстве Кинга, но позже отказался от своего признания и до конца жизни заявлял о невиновности.

Документы ФБР, выпущенные за эти годы, показывают, как агентство прослушивало телефонные линии Кинга, устанавливало жучки в его гостиничных номерах и использовало информаторов для сбора информации на него. Деятельность бюро стала темой недавнего документального фильма «MLK/FBI».

Роберт Ф. Кеннеди, сенатор от Нью-Йорка, был застрелен 5 июня 1968 года в гостинице Ambassador в Лос-Анджелесе сразу после своей победной речи по случаю выигрыша первичных выборов Демократической партии в Калифорнии. Убийца, Серхан Серхан, был осужден за убийство первой степени и отбывает пожизненное заключение.

В коллекции документов об убийстве Кеннеди всё ещё остаются записи, которые, по мнению исследователей, президент не сможет опубликовать. Около 500 документов, в том числе налоговые декларации, не подпадали под требования раскрытия в 2017 году. Исследователи также отмечают, что часть документов была уничтожена с течением десятилетий.

Источник: Time