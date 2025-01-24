Трамп посетит пострадавшие от стихийных бедствий Калифорнию и Северную Каролину.

ВАШИНГТОН — Президент Дональд Трамп в пятницу отправляется в районы на западе Северной Каролины, пострадавшие от урагана, и в Лос-Анджелес, опустошенный лесными пожарами. Это его первый визит в рамках второго срока, направленный на инспекцию зон, где политические разногласия затруднили ответные меры на смертельные стихийные бедствия.

Республиканский президент подверг критике экс-президента Джо Байдена за его управление ситуацией в Северной Каролине и выражал недовольство руководителями Калифорнии за политику в области водного хозяйства, которую он безосновательно обвиняет в усугублении недавних пожаров. Реклама

Трамп также рассматривает возможность пересмотра функционирования Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA). Его консервативные союзники предложили сократить объемы компенсаций, предоставляемых штатом за борьбу с наводнениями, ураганами, торнадо и другими катастрофами.

Ожидается, что Белый дом попросит членов Конгресса от Калифорнии, включая демократов, провести круглый стол в ангаре в Санта-Монике во время визита Трампа, по сведениям анонимного источника.

Любая встреча может стать напряженной. Трамп предложил использовать федеральную помощь в случае бедствий в качестве рычага при переговорах по законам о займах или для воздействия на Калифорнию с целью изменения ее водной политики.

«Южная Калифорния всегда была готова прийти на помощь другим регионам страны в трудное время, и мы ожидаем того же в ответ», — сказал на этой неделе сенатор Алекс Падилья, демократ из Калифорнии.

Трамп постоянно вмешивает политику в процесс реагирования на бедствия. В течение своего первого срока он заявил о сокращении помощи для демократических штатов, которые не поддержали его. В прошлогодней избирательной кампании он утверждал, что демократы намеренно не помогают республиканским регионам Северной Каролины.

Недавно он без оснований утверждал, что водные политики Калифорнии, в частности усилия по охране рыб в северной части штата, привели к исчерапнию водоснабжения в районе Лос-Анджелеса.

«Я не думаю, что мы должны что-то давать Калифорнии, пока они не позволят воде течь», — сказал Трамп в интервью на канале Fox News.

Президент также высказал идею о передаче ответственности за управление бедствиями на уровень отдельных штатов.

«Я предпочел бы, чтобы штаты заботились о своих собственных проблемах», — сказал он, добавив, что «FEMA мешает всему».

Майкл Коэн, бывший начальник штаба FEMA в администрации Байдена, заявил, что Трампу не хватает знаний о роли агентства в оказании помощи.

Коэн также раскритиковал идею привязывать помощь к условиям.

«Вы выбираете победителей и проигравших среди сообществ, которые будут поддержаны федеральным правительством», — сказал он. «Я думаю, что американцы ожидают, что федеральное правительство будет с ними в беде, независимо от их местоположения».

Трамп неоднократно посещал зоны бедствий в своем первом сроке, включая места ураганов и торнадо. Однако не обходилось без разногласий, например, когда он раздавал бумажные полотенца выжившим после урагана в Пуэрто-Рико.

«Неважно, за кого вы голосовали, всегда полезно, когда президент посещает вашу территорию после бедствия», — сказал Пит Гейнор, возглавлявший FEMA при первом сроке Трампа. «Вы можете его увидеть и, надеюсь, рассказать о своих нуждах в вашем сообществе».

По словам Лори Карпентер, 62-летней пенсионерки из Ньюленда, Северная Каролина, она надеется на визит Трампа, так как разочарована федеральной помощью.

Трамп выбрал Кэмерона Гамильтона в качестве временного директора FEMA, несмотря на его ограниченный опыт в управлении природными катастрофами. Он также заявил, что штаты должны сами руководить ответными мерами, а федеральное правительство должно только выделять финансирование.

Перед уходом с поста Байден пообещал, что федеральное правительство компенсирует все расходы на ликвидацию последствий пожаров в Лос-Анджелесе, которые могут стать самыми затратными стихийными бедствиями в истории США. Однако это обещание будет выполнено только в случае дополнительного финансирования от Конгресса.

Поездка Трампа в пятницу может затронуть тему изменения климата, которую он критиковал и отрицал. И ураган Хелен, и пожары в Лос-Анджелесе усугубились глобальным потеплением.

После визита в Северную Каролину и Калифорнию, Трамп планирует провести митинг в Лас-Вегасе в субботу. Его советники утверждают, что он обсудит освобождение чаевых от федеральных налогов, чего он обещал добиться, выражая благодарность Неваде за поддержку.

Трамп отметил: «Я поеду в Неваду, чтобы поблагодарить их». Это его победа стала первой для республиканцев в этом штате с 2004 года, когда Джордж Буш победил Джона Керри.

Экономика Лас-Вегаса в значительной мере зависит от индустрии гостеприимства, где сотрудники полагаются на чаевые. Однако освобождение их от налогов будет сложно внедрить без законодательных изменений.

Источник: Time