Указ Трампа призывает развивать ИИ без идеологической предвзятости.

Президент Дональд Трамп подписал в четверг указ по искусственному интеллекту, который отменяет прежние государственные политики, которые, по его мнению, стали препятствиями для американских инноваций в сфере ИИ.

Согласно указу Трампа, для сохранения мирового лидерства в области технологий ИИ необходимо разработать системы, не подверженные идеологической предвзятости или социальным программам. Реклама

Новый указ не уточняет, какие именно существующие политики мешали развитию ИИ, но ставит цель выявить и пересмотреть все политики, директивы, регламенты, приказы и другие действия, принятые по инициативе бывшего президента Джо Байдена. Любые из этих мер будут приостановлены, если они не соответствуют новым принципам Трампа, которые требуют от ИИ способствовать процветанию человечества, экономической конкурентоспособности и национальной безопасности.

В прошлом году администрация Байдена издала директиву, которая обязывала федеральные органы США демонстрировать, что их инструменты ИИ не наносят вреда общественности, или прекращать их использование. Указ Трампа требует пересмотра и переиздания этих директив, касающихся приобретения и применения агентствами ИИ-инструментов.

Администрация Трампа заявила, что указ Байдена создал ненужные и обременительные требования для компаний, разрабатывающих и внедряющих ИИ, что могло бы подавить инновации частного сектора и угрожать технологическому лидерству Америки.

Указ Трампа также предусматривает разработку плана действий по ИИ в течение 180 дней. Руководить работой будет небольшая группа технических и научных специалистов Белого дома, включая нового специального советника по ИИ и криптовалютам, которым назначен венчурный капиталист и бывший руководитель PayPal Дэвид Сакс.

В понедельник Трамп отменил меры предосторожности Байдена 2023 года по быстрому развитию технологий ИИ вскоре после возвращения в Белый дом.

Новые действия угрожают стереть некоторые достижения администрации Байдена, которые поддерживала тогдашний вице-президент Камала Харрис, в области ограничения использования правительством инструментов ИИ, замеченных в несправедливой дискриминации по расе, полу или инвалидности.

До четверга было неясно, намерен ли Трамп заменить политику Байдена в области ИИ своим указом. В своем предыдущем сроке Трамп также подписывал исполнительные указы в этой области, включая указ 2019 года, предписывающий федеральным агентствам уделять приоритетное внимание исследованию и разработке ИИ.

Бывшая и.о. директора Управления науки и технологии Белого дома при администрации Байдена, Алондра Нельсон, назвала указ Трампа «обратным», поскольку агентства должны пересмотреть инициативы, которые уже приносят пользу людям, с подразумеваемым намерением свернуть их.

Она отметила, что политика администрации Байдена в области ИИ была нацелена на защиту как инноваций, так и граждан.

Через 60 дней станет ясно, какие права и безопасность американцев, по мнению администрации Трампа, заслуживают защиты в эпоху ИИ и будет ли обеспечено равноправие для каждого технолога, разработчика и новатора или только для технологических миллиардеров.

Часть указа Байдена 2023 года задала темп изучения воздействия ИИ на всё, от рисков кибербезопасности до его влияния на образование, рабочие места и общественные блага. Однако этот процесс значительно замедлился.

Одной из ключевых мер, которые успел принять Байден до их отмены в понедельник, было требование к техническим компаниям, разрабатывающим самые мощные модели ИИ, делиться с правительством деталями работы этих систем до их вывода на рынок.

Указ Трампа с акцентом на «процветание человечества» перекликается с обещаниями его кампании отменить политику Байдена по возвращении в Белый дом. Это также соответствует заявлениям советника Трампа Илона Маска, который предупреждал об опасностях «воук ИИ», отражающего либеральные предвзятости.

По мнению некоммерческой организации «Американцы за ответственное новаторство», с первого дня у Трампа была ясная цель — превзойти в области ИИ весь мир.

Сегодняшний указ, как отмечает организация, — это временная мера до разработки полноценной стратегии для реализации этой цели.

Агентства уже остановили работу над политиками в области ИИ, начатыми предыдущей администрацией, после отмены указа Байдена в понедельник.

Это новое предписание для них не стало сюрпризом.

Источник: Time