Три моих любимых слабоалкогольных коктейля

Еще январь на дворе?

Почти, но да. Однако, сухие дни января… это вопрос скорее восприятия. Может быть, вы хотите немного добавить алкоголь в свою жизнь, а может, вы ее не особо и любите, независимо от месяца.

Решение – низкоалкогольные коктейли

В обоих случаях вам подойдут коктейли с низким содержанием алкоголя (низким ABV). Они легкие, расслабляющие, и существует множество вариантов, чтобы удовлетворить ваш вкус. У меня есть три рекомендации, с которых можно начать. Реклама

Что такое низкоалкогольный коктейль?

Для начала, давайте определимся с терминологией. ABV – это объемное содержание алкоголя в процентном соотношении. Чистая водка может содержать 30% или 40% алкоголя. Водочный мартини, размешанный со льдом и вермутом, может достигать 25-35% алкоголя и уж точно не является низкоалкогольным. Вина обычно содержат от 13% до 18% алкоголя, а пиво – от 4% до 12%. Прямого определения для низкоалкогольного коктейля нет, но мне нравятся варианты с содержанием алкоголя около 5% и ниже. Это не сделает меня неустойчивым, но добавит немного пикантности в момент. Если вы в баре или ресторане, у них может быть свое представление о низкокрепких коктейлях, поэтому не стесняйтесь спрашивать или проверять меню на наличие ABV.

Как приготовить низкоалкогольный коктейль дома

Помимо приобретения книги рецептов безалкогольных коктейлей и добавления в один из этих рецептов немного джина, вы можете ознакомиться с ассортиментом вашего домашнего бара и поэкспериментировать. Лично я считаю, что низкоалкогольные напитки дают возможность «второстепенным героям» из мира алкосоставляющих проявить себя. Это возможность выделить аперитивы, вермуты, биттеры, соки, фруктовые уксусы, сиропы, тоники и газированные напитки. Ведь именно там часто скрываются самые яркие вкусы.

Если вы начинаете с нуля

Начните с простых фруктовых спритцов. Не строгое соотношение может быть 1:3:3: одна часть «второстепенного» алкоголя, три части сока и три части газированной воды. Выберите аперитив, ликер или кордиал, который вам нравится, и добавьте равные части комплиментарного сока и содовой. Подавайте в стакане с большим количеством льда.

Если вы переделываете классический коктейль

Попробуйте заменить крепкие алкогольные напитки обильной порцией содовой или даже игристым вином. ABV последнего будет выше, чем у содовой, но иногда хочется уменьшить градус. К примеру, содержание алкоголя в просекко (12%) заметно ниже, чем в джине (40%). Это как раз то, что делает «неправильный» Негрони – заменяет джин на просекко. Оба варианта вкусные, но классический Негрони почти в два раза крепче.

Три моих любимых низкоалкогольных коктейля

Я всегда любил социабельность легких напитков, но не головную боль от крепких. Вот три моих любимых варианта, когда хочется повеселиться наверняка и без перегибов в градусах. Простота – залог успеха.

Низкоалкогольные беллини

Беллини – это легкие, кокетливые игристые коктейли, классически готовятся путем смешивания белого персикового пюре с большим количеством просекко. Для уменьшения содержания алкоголя сократите количество просекко вдвое и замените его содовой. Или вместо содовой добавьте фруктовый сок для большей насыщенности фруктовыми нотами. Можно использовать пюре из любого фрукта, не обязательно персик.

Негрони Сбальято или Американо

Как я уже отмечал, Сбальято – это более слабая версия классического Негрони, а Американо – еще менее крепкий вариант. Чтобы приготовить Сбальято, смешайте равные части Кампари, сладкий вермут и просекко (последнее добавьте сверху). Подавайте в стакане с большим количеством льда. Для Американо просто замените просекко на большую долю содовой воды. Если я готовлю его дома, добавляю немного сахарного сиропа.

Сочный Апероль Шприц

Классический Апероль Шприц готовится из трех частей просекко, двух частей Апероля и одной части содовой воды. Чтобы снизить содержание алкоголя, исключаю просекко и добавляю фруктовый сок. Для приготовления Сочного Апероль Шприца смешайте две части Апероля и одну часть апельсинового сока в стакане, заполненном наполовину льдом. Сверху добавьте три части содовой воды.

Источник: LifeHacker