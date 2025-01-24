Три моих любимых слабоалкогольных коктейля

24.01.2025
Три моих любимых слабоалкогольных коктейля Три моих любимых слабоалкогольных коктейля

Еще январь на дворе?

Почти, но да. Однако, сухие дни января… это вопрос скорее восприятия. Может быть, вы хотите немного добавить алкоголь в свою жизнь, а может, вы ее не особо и любите, независимо от месяца.

Решение – низкоалкогольные коктейли

В обоих случаях вам подойдут коктейли с низким содержанием алкоголя (низким ABV). Они легкие, расслабляющие, и существует множество вариантов, чтобы удовлетворить ваш вкус. У меня есть три рекомендации, с которых можно начать.

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Что такое низкоалкогольный коктейль?

Для начала, давайте определимся с терминологией. ABV – это объемное содержание алкоголя в процентном соотношении. Чистая водка может содержать 30% или 40% алкоголя. Водочный мартини, размешанный со льдом и вермутом, может достигать 25-35% алкоголя и уж точно не является низкоалкогольным. Вина обычно содержат от 13% до 18% алкоголя, а пиво – от 4% до 12%. Прямого определения для низкоалкогольного коктейля нет, но мне нравятся варианты с содержанием алкоголя около 5% и ниже. Это не сделает меня неустойчивым, но добавит немного пикантности в момент. Если вы в баре или ресторане, у них может быть свое представление о низкокрепких коктейлях, поэтому не стесняйтесь спрашивать или проверять меню на наличие ABV.

Как приготовить низкоалкогольный коктейль дома

Помимо приобретения книги рецептов безалкогольных коктейлей и добавления в один из этих рецептов немного джина, вы можете ознакомиться с ассортиментом вашего домашнего бара и поэкспериментировать. Лично я считаю, что низкоалкогольные напитки дают возможность «второстепенным героям» из мира алкосоставляющих проявить себя. Это возможность выделить аперитивы, вермуты, биттеры, соки, фруктовые уксусы, сиропы, тоники и газированные напитки. Ведь именно там часто скрываются самые яркие вкусы.

Если вы начинаете с нуля

Начните с простых фруктовых спритцов. Не строгое соотношение может быть 1:3:3: одна часть «второстепенного» алкоголя, три части сока и три части газированной воды. Выберите аперитив, ликер или кордиал, который вам нравится, и добавьте равные части комплиментарного сока и содовой. Подавайте в стакане с большим количеством льда.

Если вы переделываете классический коктейль

Попробуйте заменить крепкие алкогольные напитки обильной порцией содовой или даже игристым вином. ABV последнего будет выше, чем у содовой, но иногда хочется уменьшить градус. К примеру, содержание алкоголя в просекко (12%) заметно ниже, чем в джине (40%). Это как раз то, что делает «неправильный» Негрони – заменяет джин на просекко. Оба варианта вкусные, но классический Негрони почти в два раза крепче.

Три моих любимых низкоалкогольных коктейля

Я всегда любил социабельность легких напитков, но не головную боль от крепких. Вот три моих любимых варианта, когда хочется повеселиться наверняка и без перегибов в градусах. Простота – залог успеха.

Низкоалкогольные беллини

Беллини – это легкие, кокетливые игристые коктейли, классически готовятся путем смешивания белого персикового пюре с большим количеством просекко. Для уменьшения содержания алкоголя сократите количество просекко вдвое и замените его содовой. Или вместо содовой добавьте фруктовый сок для большей насыщенности фруктовыми нотами. Можно использовать пюре из любого фрукта, не обязательно персик.

Негрони Сбальято или Американо

Как я уже отмечал, Сбальято – это более слабая версия классического Негрони, а Американо – еще менее крепкий вариант. Чтобы приготовить Сбальято, смешайте равные части Кампари, сладкий вермут и просекко (последнее добавьте сверху). Подавайте в стакане с большим количеством льда. Для Американо просто замените просекко на большую долю содовой воды. Если я готовлю его дома, добавляю немного сахарного сиропа.

Сочный Апероль Шприц

Классический Апероль Шприц готовится из трех частей просекко, двух частей Апероля и одной части содовой воды. Чтобы снизить содержание алкоголя, исключаю просекко и добавляю фруктовый сок. Для приготовления Сочного Апероль Шприца смешайте две части Апероля и одну часть апельсинового сока в стакане, заполненном наполовину льдом. Сверху добавьте три части содовой воды.

Источник: LifeHacker

ПульсХаб
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