Лучшие скачиваемые проекты для PS5 2024 года объясняют, почему Sony ориентируется на сервисы с живыми обновлениями

24.01.2025
Лучшие скачиваемые проекты для PS5 2024 года объясняют, почему Sony ориентируется на сервисы с живыми обновлениями Лучшие скачиваемые проекты для PS5 2024 года объясняют, почему Sony ориентируется на сервисы с живыми обновлениями

Многие поклонники PlayStation задаются вопросом о недавнем шаге Sony в сторону сервиса лайв для PS5. Несмотря на то, что это спорное направление замедляет темп, вызывая отмену игр и закрытие студий из-за ограниченного успеха в этом жанре, данные по самым популярным загрузкам на PS5 за 2024 год объясняют стремление Sony к таким проектам вместо одиночных игр.

Топ загрузок на PS5 в 2024 году: преимущественно многопользовательские игры и лайв-сервисы

На PlayStation Blog была опубликована информация о самых скачиваемых играх на PlayStation Store за 2024 год. Хотя здесь нет неожиданных результатов, это подтверждает, что игроки отдают предпочтение многопользовательским играм с элементами лайв-сервиса.

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Топ 20 загрузок на PS5 в США и Канаде в 2024 году:

  1. Call of Duty: Black Ops 6
  2. EA Sports College Football 25
  3. Helldivers 2
  4. NBA 2K25
  5. Grand Theft Auto 5
  6. EA Sports Madden NFL 25
  7. Black Myth: Wukong
  8. Dragon Ball: Sparking! Zero
  9. Call of Duty: Modern Warfare 3
  10. EA Sports FC 25
  11. NBA 2K24
  12. Madden NFL 24
  13. MLB The Show 24
  14. Final Fantasy 7 Rebirth
  15. Hogwarts Legacy
  16. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
  17. Warhammer 40,000: Space Marine 2
  18. Marvel’s Spider-Man 2
  19. Astro Bot
  20. Sea of Thieves

Среди 20 самых скачиваемых игр для PS5 лишь пять являются строго одиночными. В более широком контексте, примерно половина этих игр включает одиночные кампании. Однако игры типа Call of Duty: Black Ops 6 или Grand Theft Auto 5, вероятно, достигают таких цифр загрузок благодаря своим популярным многопользовательским режимам. Это особенно касается спортивных игр в списке, которые используют функции лайв-сервиса в таких режимах, как MyTeam в NBA 2K25.

Одна из трех самых скачиваемых игр для PS5 — это Helldivers 2, изданная PlayStation и относящаяся к лайв-сервисам. Таким образом, хотя лайв-сервисный подход Sony не кажется благоприятным для игроков, неудивительно, что компания ищет успеха в этом направлении.

(Источник: PlayStation Blog)

Источник: PlayStationLifestyle

ПульсХаб
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