Лучшие скачиваемые проекты для PS5 2024 года объясняют, почему Sony ориентируется на сервисы с живыми обновлениями

Многие поклонники PlayStation задаются вопросом о недавнем шаге Sony в сторону сервиса лайв для PS5. Несмотря на то, что это спорное направление замедляет темп, вызывая отмену игр и закрытие студий из-за ограниченного успеха в этом жанре, данные по самым популярным загрузкам на PS5 за 2024 год объясняют стремление Sony к таким проектам вместо одиночных игр.

Топ загрузок на PS5 в 2024 году: преимущественно многопользовательские игры и лайв-сервисы

На PlayStation Blog была опубликована информация о самых скачиваемых играх на PlayStation Store за 2024 год. Хотя здесь нет неожиданных результатов, это подтверждает, что игроки отдают предпочтение многопользовательским играм с элементами лайв-сервиса. Реклама

Топ 20 загрузок на PS5 в США и Канаде в 2024 году:

Call of Duty: Black Ops 6 EA Sports College Football 25 Helldivers 2 NBA 2K25 Grand Theft Auto 5 EA Sports Madden NFL 25 Black Myth: Wukong Dragon Ball: Sparking! Zero Call of Duty: Modern Warfare 3 EA Sports FC 25 NBA 2K24 Madden NFL 24 MLB The Show 24 Final Fantasy 7 Rebirth Hogwarts Legacy Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Warhammer 40,000: Space Marine 2 Marvel’s Spider-Man 2 Astro Bot Sea of Thieves

Среди 20 самых скачиваемых игр для PS5 лишь пять являются строго одиночными. В более широком контексте, примерно половина этих игр включает одиночные кампании. Однако игры типа Call of Duty: Black Ops 6 или Grand Theft Auto 5, вероятно, достигают таких цифр загрузок благодаря своим популярным многопользовательским режимам. Это особенно касается спортивных игр в списке, которые используют функции лайв-сервиса в таких режимах, как MyTeam в NBA 2K25.

Одна из трех самых скачиваемых игр для PS5 — это Helldivers 2, изданная PlayStation и относящаяся к лайв-сервисам. Таким образом, хотя лайв-сервисный подход Sony не кажется благоприятным для игроков, неудивительно, что компания ищет успеха в этом направлении.

(Источник: PlayStation Blog)