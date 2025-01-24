Лучшие скачиваемые проекты для PS5 2024 года объясняют, почему Sony ориентируется на сервисы с живыми обновлениями

Многие поклонники PlayStation задаются вопросом о недавнем шаге Sony в сторону сервиса лайв для PS5. Несмотря на то, что это спорное направление замедляет темп, вызывая отмену игр и закрытие студий из-за ограниченного успеха в этом жанре, данные по самым популярным загрузкам на PS5 за 2024 год объясняют стремление Sony к таким проектам вместо одиночных игр.
Топ загрузок на PS5 в 2024 году: преимущественно многопользовательские игры и лайв-сервисы
На PlayStation Blog была опубликована информация о самых скачиваемых играх на PlayStation Store за 2024 год. Хотя здесь нет неожиданных результатов, это подтверждает, что игроки отдают предпочтение многопользовательским играм с элементами лайв-сервиса.
Топ 20 загрузок на PS5 в США и Канаде в 2024 году:
- Call of Duty: Black Ops 6
- EA Sports College Football 25
- Helldivers 2
- NBA 2K25
- Grand Theft Auto 5
- EA Sports Madden NFL 25
- Black Myth: Wukong
- Dragon Ball: Sparking! Zero
- Call of Duty: Modern Warfare 3
- EA Sports FC 25
- NBA 2K24
- Madden NFL 24
- MLB The Show 24
- Final Fantasy 7 Rebirth
- Hogwarts Legacy
- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
- Warhammer 40,000: Space Marine 2
- Marvel’s Spider-Man 2
- Astro Bot
- Sea of Thieves
Среди 20 самых скачиваемых игр для PS5 лишь пять являются строго одиночными. В более широком контексте, примерно половина этих игр включает одиночные кампании. Однако игры типа Call of Duty: Black Ops 6 или Grand Theft Auto 5, вероятно, достигают таких цифр загрузок благодаря своим популярным многопользовательским режимам. Это особенно касается спортивных игр в списке, которые используют функции лайв-сервиса в таких режимах, как MyTeam в NBA 2K25.
Одна из трех самых скачиваемых игр для PS5 — это Helldivers 2, изданная PlayStation и относящаяся к лайв-сервисам. Таким образом, хотя лайв-сервисный подход Sony не кажется благоприятным для игроков, неудивительно, что компания ищет успеха в этом направлении.
(Источник: PlayStation Blog)
Источник: PlayStationLifestyle