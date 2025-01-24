Теперь в Threads можно планировать публикации

После проведения тестов в прошлом месяце, Threads теперь предоставляет возможность всем пользователям планировать публикации. Об этом в четверг объявил глава Instagram Адам Моссери. Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо создать новый пост, выбрать меню с тремя точками в верхнем левом углу и нажать на «Запланировать».

Когда публикация будет спланирована, ее можно будет просмотреть, удалить или отредактировать в папке черновиков. Threads позволяет планировать публикации на срок до 75 дней вперед, однако функция планирования ответов пока недоступна. Реклама

Адам Моссери также сообщил, что Threads добавляет возможность «разметки» публикации, которую вы хотите перепубликовать. По ранним версиям этой функции, которыми пользователи уже поделились, можно сделать вывод, что она позволит рисовать, выделять или добавлять стрелки к существующему посту. Эта функция будет запущена в нескольких странах, а в дальнейшем станет доступной в других регионах.

Источник: TheVerge