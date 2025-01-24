Tesla выводит на рынок США обновлённую версию Model Y, но продолжает продажи старой модели

Обновленная модель Tesla Model Y выходит на новые рынки

Несколько недель спустя после запуска обновленной модели «Juniper» Model Y в Китае и других странах Азиатско-Тихоокеанского региона компания Tesla начала принимать заказы в Америке (США, Канада, Мексика, Чили) и Европе. В США доступен только один вариант модели Launch Series, который предлагает полностью укомплектованную версию с особой эмблемой, функцией Supervised Full Self-Driving и ускорением Acceleration Boost по цене $59,990 до учета скидок и предполагаемой экономии.

Дизайн и технические новшества

Обновленная версия лидирующего по продажам автомобиля Tesla получила новый дизайн передних и задних фар, обновленный интерьер с 8-дюймовым сенсорным экраном для задних пассажиров, акустическое стекло, усовершенствованную аудиосистему с увеличенным числом динамиков и переработанную подвеску. На нескольких изображениях, представленных в нашей галерее, можно заметить, что рычаг сигнала поворота теперь находится слева от рулевого колеса, а не на кнопках на руле, как в других недавних моделях Tesla. Реклама

Новинка оснащена новой фронтальной камерой, которая, по утверждению Tesla, обеспечивает «расширенную видимость» для системы автопилота и функции Actually Smart Summon.

Запланированное начало поставок

Как и в ранее анонсированных регионах, начало поставок запланировано на март. Это похоже на обновление Model 3, обещающее улучшенную эффективность и производительность, а также добавление электрически складывающихся задних сидений и багажника с автоматическим открытием.

Отличия от предыдущих выпусков

Одним из отличий от большинства запусков Tesla является то, что старая версия модели все еще доступна для заказа, и на сайте предлагается воспользоваться сниженной ценой, пока это возможно. Разница в цене между новыми и старыми моделями Long Range с двойным двигателем и полным приводом составляет около $4,000.

Текущая версия доступна немедленно и предлагает дополнительные опции, такие как пакет Performance, дополнительные цвета или конфигурация с семью сиденьями. Новая Model Y заявляет о запасе хода в 320 миль без сертификации EPA по сравнению с прежней оценкой в 311 миль (до прошлого года рекламируемый запас составлял 330 миль, прежде чем Tesla внезапно его снизила) для аналогичной модели. Заявленное время разгона 0-60 миль в час также улучшено и составляет 4,1 секунды вместо 4,8, но максимальная допустимая скорость снизилась с 135 миль в час до 125, что, вероятно, не станет проблемой для семейного автомобиля.

Источник: TheVerge