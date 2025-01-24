Tesla выводит на рынок США обновлённую версию Model Y, но продолжает продажи старой модели

24.01.2025
Tesla выводит на рынок США обновлённую версию Model Y, но продолжает продажи старой модели Tesla выводит на рынок США обновлённую версию Model Y, но продолжает продажи старой модели

Обновленная модель Tesla Model Y выходит на новые рынки

Несколько недель спустя после запуска обновленной модели «Juniper» Model Y в Китае и других странах Азиатско-Тихоокеанского региона компания Tesla начала принимать заказы в Америке (США, Канада, Мексика, Чили) и Европе. В США доступен только один вариант модели Launch Series, который предлагает полностью укомплектованную версию с особой эмблемой, функцией Supervised Full Self-Driving и ускорением Acceleration Boost по цене $59,990 до учета скидок и предполагаемой экономии.

Дизайн и технические новшества

Обновленная версия лидирующего по продажам автомобиля Tesla получила новый дизайн передних и задних фар, обновленный интерьер с 8-дюймовым сенсорным экраном для задних пассажиров, акустическое стекло, усовершенствованную аудиосистему с увеличенным числом динамиков и переработанную подвеску. На нескольких изображениях, представленных в нашей галерее, можно заметить, что рычаг сигнала поворота теперь находится слева от рулевого колеса, а не на кнопках на руле, как в других недавних моделях Tesla.

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Новинка оснащена новой фронтальной камерой, которая, по утверждению Tesla, обеспечивает «расширенную видимость» для системы автопилота и функции Actually Smart Summon.

Запланированное начало поставок

Как и в ранее анонсированных регионах, начало поставок запланировано на март. Это похоже на обновление Model 3, обещающее улучшенную эффективность и производительность, а также добавление электрически складывающихся задних сидений и багажника с автоматическим открытием.

Отличия от предыдущих выпусков

Одним из отличий от большинства запусков Tesla является то, что старая версия модели все еще доступна для заказа, и на сайте предлагается воспользоваться сниженной ценой, пока это возможно. Разница в цене между новыми и старыми моделями Long Range с двойным двигателем и полным приводом составляет около $4,000.

Текущая версия доступна немедленно и предлагает дополнительные опции, такие как пакет Performance, дополнительные цвета или конфигурация с семью сиденьями. Новая Model Y заявляет о запасе хода в 320 миль без сертификации EPA по сравнению с прежней оценкой в 311 миль (до прошлого года рекламируемый запас составлял 330 миль, прежде чем Tesla внезапно его снизила) для аналогичной модели. Заявленное время разгона 0-60 миль в час также улучшено и составляет 4,1 секунды вместо 4,8, но максимальная допустимая скорость снизилась с 135 миль в час до 125, что, вероятно, не станет проблемой для семейного автомобиля.

Источник: TheVerge

ПульсХаб
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