SZA присоединится к Кендрику Ламару на шоу в перерыве Суперкубка в 2025 году.

Через две с лишним недели состоится долгожданное шоу во время перерыва Супербоула LIX, в котором примет участие Кендрик Ламар. Недавно он объявил, что к нему присоединится специальная гостья — SZA. Для просмотра игривого трейлера шоу во время перерыва Супербоула LIX от Apple Music, смотрите ниже.

Сам Супербоул LIX состоится в воскресенье, 9 февраля, на стадионе Caesars Superdome в Новом Орлеане. Креативное направление для выступления во время перерыва будет осуществлять компания pgLang, принадлежащая Ламару и Дейву Фри. За производство телевизионной трансляции шоу отвечает компания Diversified Production Services, а исполнительными продюсерами являются Roc Nation Джея-Зи и Джесси Коллинс. Режиссером выступит Хэмиш Хэмилтон, и Roc Nation также будет выполнять роль стратегического развлекательного консультанта для живого выступления. Реклама

Кендрик Ламар и SZA — давние соавторы, которые раньше были связаны одним лейблом, Top Dawg Entertainment. Они снова объединили усилия для работы над неожиданным альбомом Ламара под названием GNX, и недавно Ламар принял участие в создании нового альбома SZA под названием SOS Deluxe: Lana. Начиная с апреля, Ламар и SZA отправятся в совместное турне под названием Grand National Tour.

Источник: Pitchfork