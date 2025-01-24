Суд продлил арест жительнице Москвы Джоган, оскорбившей рабочих в подъезде.

Московский суд продлил арест Яны Джоган, подозреваемой в оскорблении строителей на национальной почве и угрозах с применением пневматического пистолета, до конца февраля. Эту информацию подтвердила адвокат подсудимой Елена Пономарёва в беседе с РИА Новости.

Продление ареста и ход расследования Реклама Яна Джоган будет находиться под стражей до 26 февраля.

По словам адвоката, предварительное расследование завершилось 17 января.

Решение продлить арест было принято на заседании Кузьминского районного суда Москвы 22 января. Обстоятельства инцидента Инцидент произошёл в ноябре прошлого года: Яна Джоган потребовала от рабочих прекратить строительные работы.

Женщина объясняла своё поведение тем, что ей нужно было выспаться после ночной смены, хотя работы велись в установленные часы.

В ходе конфликта Джоган оскорбила рабочих, назвав их «руснёй», и угрожала пневматическим пистолетом. Возможные последствия Как ранее сообщалось Telegram-каналом Mash, Яне Джоган может грозить до 25 лет лишения свободы.

Женщину также подозревают в государственной измене и сотрудничестве с СБУ, наряду с другими обвинениями.

Таким образом, судебные разбирательства по делу продолжаются, а обвинения приобретают всё более серьёзный характер.