Суд продлил арест жительнице Москвы Джоган, оскорбившей рабочих в подъезде.

Московский суд продлил арест Яны Джоган, подозреваемой в оскорблении строителей на национальной почве и угрозах с применением пневматического пистолета, до конца февраля. Эту информацию подтвердила адвокат подсудимой Елена Пономарёва в беседе с РИА Новости.
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Продление ареста и ход расследования
- Яна Джоган будет находиться под стражей до 26 февраля.
- По словам адвоката, предварительное расследование завершилось 17 января.
- Решение продлить арест было принято на заседании Кузьминского районного суда Москвы 22 января.
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Обстоятельства инцидента
- Инцидент произошёл в ноябре прошлого года: Яна Джоган потребовала от рабочих прекратить строительные работы.
- Женщина объясняла своё поведение тем, что ей нужно было выспаться после ночной смены, хотя работы велись в установленные часы.
- В ходе конфликта Джоган оскорбила рабочих, назвав их «руснёй», и угрожала пневматическим пистолетом.
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Возможные последствия
- Как ранее сообщалось Telegram-каналом Mash, Яне Джоган может грозить до 25 лет лишения свободы.
- Женщину также подозревают в государственной измене и сотрудничестве с СБУ, наряду с другими обвинениями.
Таким образом, судебные разбирательства по делу продолжаются, а обвинения приобретают всё более серьёзный характер.