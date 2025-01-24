Суд продлил арест жительнице Москвы Джоган, оскорбившей рабочих в подъезде.

24.01.2025
Суд продлил арест жительнице Москвы Джоган, оскорбившей рабочих в подъезде. Суд продлил арест жительнице Москвы Джоган, оскорбившей рабочих в подъезде.

Московский суд продлил арест Яны Джоган, подозреваемой в оскорблении строителей на национальной почве и угрозах с применением пневматического пистолета, до конца февраля. Эту информацию подтвердила адвокат подсудимой Елена Пономарёва в беседе с РИА Новости.

  1. Продление ареста и ход расследования

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    • Яна Джоган будет находиться под стражей до 26 февраля.
    • По словам адвоката, предварительное расследование завершилось 17 января.
    • Решение продлить арест было принято на заседании Кузьминского районного суда Москвы 22 января.

  2. Обстоятельства инцидента

    • Инцидент произошёл в ноябре прошлого года: Яна Джоган потребовала от рабочих прекратить строительные работы.
    • Женщина объясняла своё поведение тем, что ей нужно было выспаться после ночной смены, хотя работы велись в установленные часы.
    • В ходе конфликта Джоган оскорбила рабочих, назвав их «руснёй», и угрожала пневматическим пистолетом.

  3. Возможные последствия

    • Как ранее сообщалось Telegram-каналом Mash, Яне Джоган может грозить до 25 лет лишения свободы.
    • Женщину также подозревают в государственной измене и сотрудничестве с СБУ, наряду с другими обвинениями.

Таким образом, судебные разбирательства по делу продолжаются, а обвинения приобретают всё более серьёзный характер.

ПульсХаб
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