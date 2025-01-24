Substack вкладывает $20 миллионов, чтобы привлекать блогеров из TikTok

24.01.2025
Глава TikTok делает комплименты Трампу накануне запрета в США. Глава TikTok делает комплименты Трампу накануне запрета в США.

Meta и YouTube — не единственные платформы, которые хотят извлечь выгоду из возможного исчезновения TikTok — Substack также намерен вступить в борьбу за пользователей.

  • Запуск фонда поддержки создателей
    В четверг компания объявила о запуске фонда «ускорения создателей» объемом 20 миллионов долларов, пообещав авторам контента, что при переходе на Substack они не потеряют своих доходов. Участники программы также получают «стратегическую и бизнес-поддержку» от Substack, а также ранний доступ к новым функциям.

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  • Причины создания фонда
    «Мы создали этот фонд, потому что заметили, как создатели, специализирующиеся на видео, аудио и текстах, расширяют свою аудиторию, доходы и влияние на платформе Substack, где сеть усиливает качество и воздействие их работы», — говорится в блоге компании.

  • Перенаправление стратегии Substack
    Этот шаг компании готовился давно — на протяжении нескольких месяцев она позиционирует себя не как сервис доставки новостей, а как платформу для создателей, подобную Patreon.

  • Новое видение для создателей
    «На Substack [создатели] могут построить свое собственное пространство в интернете, где они, а не управляющие платформой или рекламодатели, владеют своей работой и аудиторией», — говорится в сообщении в блоге. Авторы также отметили «запреты, протесты и изменчивость политической обстановки» как причины, по которым создатели не могут полагаться на традиционные социальные сети.

  • Проблемы и изменения приоритетов
    Всё это прекрасно (как мы и говорили раньше в The Verge). Однако создатели, сосредоточенные на Substack, также подвержены изменениям в зависимости от того, что компания считает приоритетным: сначала это были рассылки, затем микро-блоги, затем полноценные веб-сайты и трансляции в прямом эфире. Для некоторых первоначальная цель Substack — предоставить большую свободу независимым писателям — начинает исчезать. Создателям TikTok, желающим перейти на Substack, придется снова строить свою аудиторию, так как экспортировать подписчиков из TikTok невозможно.

  • История финансовой поддержки от Substack
    Фонд в размере 20 миллионов долларов — не первый случай, когда Substack предлагает финансовую поддержку для привлечения создателей. В рамках программы Substack Pro компания переманила ведущих медиа-специалистов из традиционных редакций, предлагая более высокую оплату, медицинскую страховку и другие бонусы. Эта программа завершилась в 2022 году, и соучредитель Substack Хэмиш Маккензи отметил, что эти проекты были не трудовыми соглашениями, а «сделками по предоставлению стартового капитала, чтобы снять финансовые риски для писателя при запуске собственного бизнеса». Иными словами, добро пожаловать в Substack. Теперь вы здесь, но вы находитесь на собственном попечении — что, в общем-то, и предлагают другие платформы.

Источник: TheVerge

ПульсХаб
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