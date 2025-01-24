Извините, Samsung: дизайн Galaxy S25 Edge с камерой не сравнится с элегантностью Motorola RAZR V3

С возвращением спорных модных решений эпохи Y2K, вероятно, было неизбежно, что тонкие телефоны снова станут популярными. Я достаточно взрослый, чтобы помнить оригинальный Motorola RAZR V3 2004 года, и спустя чуть больше двадцати лет Samsung вдохновляется дизайном начала 2000-х с новым Galaxy S25 Edge. Только на этот раз это не совсем понятно.

Когда Motorola RAZR V3 только появился, это было настоящим чудом. Люди приходили в склад журнала технологий, где я работал, просто чтобы на него посмотреть. Конечно, у него было преимущество, которого нет у Galaxy S25 Edge — в то время телефоны в основном были некрасивыми кирпичами. Реклама

Но RAZR V3 действительно реализовал свою дизайнерскую задумку. Благодаря конструкции типа «раскладушка», его толщина в сложенном виде была менее 14 мм, а в самой тонкой части он был почти тревожно тонким. Алюминиевый корпус и клавиатура, сделанный из одного листа металла, делали его особенным и действительно желанным.

Galaxy S25 Edge стремится стать современным аналогом RAZR V3. Подробностей об этом устройстве немного, но по слухам, его толщина составляет около 6,4 мм, что соответствует нашим кратким впечатлениям от презентации S25 Unpacked.

Однако есть проблема — смартфоны теперь должны обладать мощными камерами, и непослушная физика не позволяет сделать их такими же компактными, как VGA-модуль RAZR V3. Поэтому Samsung предприняла единственно возможное решение — разместила на задней панели массивный выступающий модуль камеры.

Хотите 6.4 мм толщины с большими выступающими камерами, но где инновационный дизайн, который оправдал бы это решение? Я все еще не понимаю. Samsung утверждает, что телефон является «воплощением самых инновационных технологий Samsung», и что это устройство “обладает формой, которая является одновременно стильной, мощной и уникальной”.

К сожалению, в истории телефонных устройств полно примеров подобных инноваций, которые казались новыми, но не приносили пользы. Основная цель S25 Edge, похоже, заключается в том, чтобы попытаться затмить слухи о новых моделях смартфонов, но для покупателей телефонов кажется, что Samsung забыла сделать что-то еще, кроме оживления давно ушедшего тренда, который не имеет реальной ценности в 2025 году — и который Motorola уже успешно возродила в Motorola Razr Plus.

Я уверен, что Galaxy S25 Edge будет технологическим чудом во многих отношениях. Ожидается, что он будет оснащен дисплеем размером 6,7 дюйма, и возможно, это будет первый телефон Samsung с двумя OLED-дисплеями.

Прогнозируется, что у него будет две камеры, и, возможно, основная камера будет иметь разрешение 200 МП и будет дополнена ультра-широкой линзой. Samsung может обойтись без телеобъектива, увеличив разрешение основной камеры и заявляя о потенциале AI-ассистированного кадрирования. Это не совсем заменитель телекамеры, но это может быть достаточно.

Такие параметры делают RAZR V3 похожим на динозавра своего времени. Но по-настоящему классический телефон захватывает дух, выходя за рамки спецификаций и размеров — и исходя из увиденного, я сомневаюсь, что S25 Edge сможет это сделать.

В отличие от 2004 года, большинство покупателей телефонов используют чехлы для своих устройств — особенно для тех, которые стоят столько, сколько, вероятно, будет стоить S25 Edge. Вместе с выпуклостью камеры это в значительной степени нивелирует все заявленные преимущества тонкости Edge.

Может быть, я слишком строг, но Edge также кажется самым ленивым воплощением инноваций в разработке телефонов. На CES 2025 я был восхищен устройством, которое может переключать экран из цветного в черно-белый одним нажатием кнопки.

Конечно, это не настоящая электронная бумага и работает только с определенными приложениями, но это был элемент дизайна, который касался современных нужд: отдохнуть от постоянной зависимости от приложений и увеличить время работы устройства. На презентации S25 Unpacked я не увидел ничего столь же завораживающего.

Конечно, окончательный вердикт о Edge можно будет вынести после проведения полноценного обзора, но на данный момент он кажется лишь возвращением к прошлым трендам, которые не имеют большого смысла в 2025 году.

Источник: TechRadar