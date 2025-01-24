Собянин сообщил о том, что силы ПВО уничтожили ещё четыре дрона, направлявшихся в Москву.

Мэр столицы России Сергей Собянин объявил о том, что системы противовоздушной обороны страны успешно нейтрализовали очередную атаку беспилотников, направлявшихся в Москву. Соответствующую информацию он опубликовал в своем официальном Telegram-канале.

В частности, Собянин отметил, что два украинских беспилотных летательных аппарата были уничтожены в небе над городским округом Подольск. На места, где упали обломки, оперативно выдвинулись экстренные службы. Реклама

Также был ликвидирован еще один беспилотник в Троицком административном округе Москвы и еще один в Щелково. По предварительным данным, данный инцидент обошелся без пострадавших, и разрушений на местах падения не зафиксировано.

Ранее, как сообщил Сергей Собянин, силы ПВО Москвы успешно предотвратили атаку двух беспилотников, направленных на столицу. Этот инцидент произошел в Подмосковье, в округах Коломна и Раменское. Оперативными действиями удалось избежать потенциальной угрозы для жителей города.