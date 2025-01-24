Собянин: системы ПВО успешно отбили нападение дронов в районах Коломны и Раменского.

Успешная операция ПВО по предотвращению атаки дронов на Москву

Системы противовоздушной обороны (ПВО) смогли эффективно предотвратить атаку беспилотников, запущенных с целью атаки на столицу России. Об этом событии сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Место происшествия

Инцидент был зафиксирован в Коломенском и Раменском городских округах. По предварительным данным, на территориях, где обнаружены обломки, нет ни разрушений, ни пострадавших. Это указывает на успешные действия ПВО, предотвратившие возможные разрушения и защитившие население. Реклама

Действия экстренных служб

На текущий момент на местах происшествия задействованы специалисты экстренных служб. Они проводят тщательную экспертизу произошедшего, чтобы обезопасить местных жителей и убедиться в отсутствии дополнительных угроз.

Предыстория инцидента

Ранее Министерство обороны России сообщило об успешном перехвате 49 беспилотников, направленных на различные регионы России. Из этого количества, 37 дронов были сбиты в Курской области, семь — в Брянской, четыре — в Республике Крым, и один — в Белгородской области.

Эти события подчеркивают важную роль ПВО в поддержании безопасности российских городов и регионов перед лицом современных вызовов. Меры, предпринятые для нейтрализации угрозы, свидетельствуют о высокой готовности и профессионализме оборонных сил страны.