Сенат утвердил Джона Рэтклиффа на пост главы ЦРУ.

(ВАШИНГТОН) — В четверг Сенат утвердил Джона Рэтклиффа на должность директора ЦРУ, кандидата от президента Дональда Трампа на руководителя этого ведущего разведывательного агентства США. Это уже второй номинант Трампа, получивший одобрение Сената.

Рэтклифф ранее занимал пост директора Национальной разведки в первый президентский срок Трампа и стал первым человеком, занимавшим и эту должность, и руководящую в ЦРУ. Республиканец из Техаса, раньше работавший федеральным прокурором, он стал ярым защитником Трампа, будучи конгрессменом во время первого процесса импичмента Трампа. Реклама

Результат голосования составил 74-25, причём многие демократы голосовали против.

На слушаниях в Сенате на прошлой неделе Рэтклифф отметил, что ЦРУ должно эффективнее использовать современные технологии, такие как искусственный интеллект, для борьбы с противниками, включая Россию и Китай. По его словам, США необходимо улучшить свои разведывательные возможности, при этом обеспечив защиту гражданских прав американцев.

Он заявил, что в случае утверждения будет добиваться активного использования технологий как ИИ и квантовых вычислений, а также расширения сбора оперативной информации.

«Мы пока не там, где должны быть», — сказал Рэтклифф членам Сенатского комитета по разведке.

Некоторые демократы выразили сомнения в способности Рэтклиффа объективно возглавлять ЦРУ, в то время как республиканцы приветствовали его опыт и с нетерпением ждали утверждения остальных кандидатов на должности в сфере безопасности от Трампа.

Бывший сенатор от Флориды Марко Рубио ранее на этой неделе был утвержден на должность госсекретаря, став первым членом Кабинета Трампа.

Должность директора ЦРУ не всегда входила в состав кабинета президента, хотя президент Джо Байден повысил её до уровня кабинета при предшественнике Рэтклиффа, Уильяме Бернсе, и в администрации Трампа Рэтклифф также числится членом кабинета.

Трамп и другие республиканцы критиковали работу ЦРУ и других разведывательных агентств, утверждая, что они слишком много внимания уделяют вопросам изменения климата, разнообразия рабочих кадров и другим вопросам.

Эти призывы к серьезным изменениям насторожили некоторых нынешних и бывших представителей разведки, которые утверждают, что это может сделать страну менее безопасной.

Рэтклифф считает Китай главным геополитическим соперником США, а также указывает, что Россия, Иран, Северная Корея, наркокартели, хакерские банды и террористические организации также представляют угрозы национальной безопасности.

Он поддерживает Закон о надзоре за иностранной разведкой, который позволяет властям без ордера собирать данные о коммуникациях иностранных граждан за пределами страны. Если эти лица общаются с американцами, то их разговоры также могут быть подслушаны, что вызывает вопросы о нарушении личных прав.

Как и другие номинанты Трампа, Рэтклифф является преданным сторонником президента. Помимо своей работы по защите Трампа во время его первого импичмента, Рэтклифф также активно допрашивал бывшего специального прокурора Роберта Мюллера, когда тот давал показания о расследовании вмешательства России в выборы 2016 года.

В качестве директора национальной разведки Рэтклифф координировал работу более десятка разведывательных агентств. Среди прочего, он руководил усилиями по выявлению и устранению иностранных попыток влияния на политику США.

Трамп назначил Рэтклиффа на эту должность в 2019 году, но он быстро снял свою кандидатуру после того, как законодатели выразили сомнения в его квалификации. В конечном итоге он был утвержден при острых разногласиях в Сенате после повторного представления его кандидатуры Трампом.

На этой должности Рэтклиффа обвиняли демократы в политизации разведывательных данных, когда он рассекретил российскую информацию, предположительно касающуюся демократов в ходе выборов 2016 года, при этом признавая, что эти данные могут быть недостоверными.

Перед голосованием за утверждение кандидатуры в четверг демократы выразили сомнения, не станет ли Рэтклифф ставить лояльность Трампу выше обязанностей своей должности. Именно озабоченность демократов стала причиной переноса голосования за утверждение кандидатуры Рэтклиффа на два дня.

Номинант Трампа на пост директора Национальной разведки на второй срок, Тулси Габбард, вероятно, столкнется с гораздо более сложной процедурой утверждения. Габбард, бывшая конгрессвумен-демократ от Гавайев, подверглась критике со стороны обеих партий из-за прошлых высказываний в поддержку России и встреч в 2017 году с сирийским президентом Башаром Асадом.

Слушание по её кандидатуре назначено в Сенатском комитете по разведке на 30 января.

Источник: Time