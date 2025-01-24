Смогла ли Samsung в достаточной мере дистанцироваться от Google? | Подкаст PetaPixel

В последнее время многие нововведения, ориентированные на создателей контента в Samsung Galaxy S25 Ultra, являются прямыми ответами на действия Apple с их iPhone. Примеры таких функций — регулировка цифровой диафрагмы и лог-видеозапись. Однако, возможно, Samsung стоит опасаться Google.

Поскольку в области улучшений с помощью ИИ Samsung сильно полагается на разработки Google, это может затруднить выделение их устройств среди пользователей Android. Реклама

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Источник: PetaPixel