Тимофеевка в ДНР освобождена российскими войсками.

24.01.2025

Российская армия освободила населенный пункт в ДНР

Министерство обороны Российской Федерации сообщило об успешной операции по освобождению населенного пункта Тимофеевка, расположенного в Донецкой Народной Республике. В данной военной операции участвовали подразделения группировки войск «Центр».

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Боевая обстановка

За последнюю неделю на участке фронта, закрепленном за этой группировкой, украинские войска понесли значительные потери:

  • Личный состав: более 4050 военнослужащих;
  • Боевая техника: 2 танка, 28 бронемашин и 26 автомобилей.

Предыдущие успехи

Ранее российские военные также добились успеха, освободив населенный пункт Соленое в том же регионе. Таким образом, РФ продолжает контролировать обстановку в ДНР и вести наступательные операции на этом направлении.

Итоги

Освобождение Тимофеевки свидетельствует о продолжающейся активности российских вооруженных сил в ДНР, где, несмотря на все препятствия, им удается занимать новые населенные пункты, укрепляя свои позиции в данном районе.

ПульсХаб
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