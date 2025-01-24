Российская армия освободила населенный пункт в ДНР

Министерство обороны Российской Федерации сообщило об успешной операции по освобождению населенного пункта Тимофеевка, расположенного в Донецкой Народной Республике. В данной военной операции участвовали подразделения группировки войск «Центр». Реклама

Боевая обстановка

За последнюю неделю на участке фронта, закрепленном за этой группировкой, украинские войска понесли значительные потери:

Личный состав: более 4050 военнослужащих;

Боевая техника: 2 танка, 28 бронемашин и 26 автомобилей.

Предыдущие успехи

Ранее российские военные также добились успеха, освободив населенный пункт Соленое в том же регионе. Таким образом, РФ продолжает контролировать обстановку в ДНР и вести наступательные операции на этом направлении.

Итоги

Освобождение Тимофеевки свидетельствует о продолжающейся активности российских вооруженных сил в ДНР, где, несмотря на все препятствия, им удается занимать новые населенные пункты, укрепляя свои позиции в данном районе.