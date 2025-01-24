Российские интернет-пользователи сообщили о проблемах с работой некоторых сервисов.

**Нарушения в работе интернет-сервисов отмечены в Рунете**

В пятницу зафиксирован ряд сбоев в функционировании онлайн-платформ на территории России. Пользователи сообщают о затруднениях в доступе к услугам мобильных операторов и мессенджеров. Реклама

На основании данных ресурса Downdetector, наблюдаются перебои в работе следующих сервисов:

**Telegram** — одним из самых популярных мессенджеров, используемых для общения и обмена информацией;

**Steam** — платформа для цифровой дистрибуции компьютерных игр и программного обеспечения;

**ЕИС «Закупки»** — единая информационная система, используемая для проведения государственных закупок.

Кроме того, сообщается о неоднократных случаях отключения нейросетевых чат-ботов, что влияет на качество обслуживания пользователей, полагающихся на автоматизированные ответы и помощь. Причины возникновения этих сбоев остаются неизвестными, и специалисты продолжают работать над стабилизацией ситуации.