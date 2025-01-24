Российские интернет-пользователи сообщили о проблемах с работой некоторых сервисов.

24.01.2025
Российские интернет-пользователи сообщили о проблемах с работой некоторых сервисов. Российские интернет-пользователи сообщили о проблемах с работой некоторых сервисов.

**Нарушения в работе интернет-сервисов отмечены в Рунете**

В пятницу зафиксирован ряд сбоев в функционировании онлайн-платформ на территории России. Пользователи сообщают о затруднениях в доступе к услугам мобильных операторов и мессенджеров.

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На основании данных ресурса Downdetector, наблюдаются перебои в работе следующих сервисов:

  • **Telegram** — одним из самых популярных мессенджеров, используемых для общения и обмена информацией;
  • **Steam** — платформа для цифровой дистрибуции компьютерных игр и программного обеспечения;
  • **ЕИС «Закупки»** — единая информационная система, используемая для проведения государственных закупок.

Кроме того, сообщается о неоднократных случаях отключения нейросетевых чат-ботов, что влияет на качество обслуживания пользователей, полагающихся на автоматизированные ответы и помощь. Причины возникновения этих сбоев остаются неизвестными, и специалисты продолжают работать над стабилизацией ситуации.

ПульсХаб
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