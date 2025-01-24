Поколение Z кардинально меняет подходы в бизнесе этого CEO

Наше поколение меняет бизнес-модели

Текущее поколение способно перевернуть все наши бизнес-модели.

Меня можно назвать молодым миллениалом или взрослым представителем поколения Z. После обсуждения моей возрастной группы с генеральным директором Hootsuite Ириной Новосельской, я поняла, что она действительно понимает нас. Реклама

Будучи миллениалом, она ближе к поколению Z, чем среднестатистический руководитель, и это помогает ей лучше понять молодёжь. Однако её целенаправленный подход к маркетингу выделяет её среди других.

Ирина даже общалась с 500 представителями поколения Z, чтобы понять их потребительские и социальные привычки.

Поколение Z: Поколение противоречий

Они выросли с телефонами в карманах, но не хотят, чтобы к ним обращались через них; они не приемлют агрессивные маркетинговые стратегии.

Ирина Новосельская объясняет, что 60% пути к покупке представители Z проходят без взаимодействия с продавцом, предпочитая самостоятельно исследовать и оценивать товар.

Говорите с лидерами

При изучении нового бренда поколение Z интересуется не только продукцией, но и ценностями компании. Они хотят знать, какие позиции занимает компания и поддерживает ли она их ценности.

Большинство из них не будут сотрудничать с компанией, если её генеральный директор не открыто публикуется. Это означает, что лидеры должны напрямую общаться с молодёжью, например через TikTok или Reels.

Сила общественного мнения

Для поколения Z важно мнение их окружения о продукции. Поэтому стоит построить вокруг своего бренда сообщество. Это могут быть мероприятия в реальном времени или платформы для обмена опытом.

Революция в маркетинге

Новосельская уверена, что поколения Z приведёт к новаторским изменениям в маркетинге, заставляя нас мыслить нестандартно. Важно найти способы органичного взаимодействия с целевой аудиторией, обеспечивая её данными на тех платформах, где они проводят время.

Компаниям стоит сосредоточиться на создании инструментов, которые позволят пользователям самостоятельно принимать решения о продуктах.

Примеры таких кампаний, как у Huda Beauty и Fenty Beauty, показывают, что успешное использование новых подходов помогает не только укрепить связь с аудиториями, но и существенно повысить продажи.

Таким образом, предприниматели должны вплотную заняться созданием современных и инновационных маркетинговых стратегий, ориентированных на новое поколение покупателей.

Источник: HubSpot