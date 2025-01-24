Мобильная версия AI-ассистента Perplexity доступна на Android

Perplexity AI выпустила мобильное приложение для Android

Perplexity Assistant предлагает голосовые, текстовые и камерные взаимодействия для таких задач, как заказ поездок и идентификация объектов.

предлагает голосовые, текстовые и камерные взаимодействия для таких задач, как заказ поездок и идентификация объектов. Ассистент интегрируется с приложениями и использует информацию в режиме реального времени для автоматизации задач.

AI-инструмент для поиска и общения Perplexity появился в Google Play Store с новым приложением для Android. Это приложение стало своего рода цифровым «швейцарским ножом», способным управлять задачами, включая бронирование и идентификацию объектов через камеру телефона. Программа бесплатна и поддерживает 15 языков.

Благодаря системе поиска Perplexity ассистент способен использовать информацию из интернета в реальном времени, что делает его умнее и более универсальным по сравнению с многими конкурентами. Ассистент может поддерживать контекст в различных задачах, что помогает избежать дублирования действий и запоминает ваши предпочтения. Реклама

Вы можете выполнять множество интересных задач, как бронирование Uber, поиск ресторанов, просмотр старых видео на YouTube, проигрывание песен, получение маршрутов и перевод текстов Шекспира, используя голосовые команды или простые жесты.

Например, если вы хотите воспользоваться помощью Perplexity для планирования ужина, AI найдет рестораны, проверит отзывы, предложит вам блюда и забронирует столик через OpenTable за один разговор. Хотя, как признает генеральный директор Aravind Srinivas, бронирование столиков пока не всегда проходит гладко, но работа над усовершенствованием продолжается.

Perplexity в новой фазе расширения

Запуск приложения — это часть масштабной стратегии расширения Perplexity. Также компания представила Sonar — API, позволяющее бизнесу интегрировать технологии поиска Perplexity в собственные приложения. Это часть стратегии роста, которая включает приобретение профессиональной социальной сети Read.cv. Ясно, что компания стремится создать экосистему, где ее AI станет незаменимой частью вашего рабочего дня.

Perplexity находится в конкурентной борьбе, и для того чтобы выделиться, нужно предложить что-то действительно особенное. Для конкуренции с ChatGPT, Google Gemini или последними улучшениями Siri от Apple ассистенту потребуется много креативности. Но если приложение Perplexity сможет предоставлять стабильные результаты, используя свои мультифункциональные возможности и интеграции, оно сможет отвоевать часть рынка у своих конкурентов.

Главное, чтобы Perplexity избежать ошибок и оперативно их устранять. В таком случае вероятно, что многие пользователи перестанут сомневаться в том, что AI-приложения могут быть действительно полезными в повседневной жизни.

Источник: TechRadar