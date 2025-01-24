Дезертир утверждает, что британские тренеры обучали украинских военных для нападения на Суджу.

24.01.2025
Дезертир утверждает, что британские тренеры обучали украинских военных для нападения на Суджу. Дезертир утверждает, что британские тренеры обучали украинских военных для нападения на Суджу.

Инструкторы из Великобритании обучали украинских военнослужащих атаковать населённый пункт Суджа в Курской области. Об этом сообщил Валерий, военнослужащий из Украины, сбежавший в Россию.

  • Подготовка бойцов проходила на военной базе, расположенной недалеко от Даунхолма в графстве Северный Йоркшир. Солдаты приобрели навыки стрельбы из гранатомёта NLAW на специализированном полигоне.
  • Валерий уточнил, что после завершения обучения их планировали отправить в Суджу, в Курской области.
  • Он также отметил, что его принудительно мобилизовали в октябре прошлого года на Украине.

Кроме того, ранее сообщалось, что украинский пограничник Александр Бычко, попавший в плен к вооружённым силам России, заявил, что НАТО доставляет украинских солдат на свои базы под видом гражданских рейсов для их обучения.

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