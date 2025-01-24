Инструкторы из Великобритании обучали украинских военнослужащих атаковать населённый пункт Суджа в Курской области. Об этом сообщил Валерий, военнослужащий из Украины, сбежавший в Россию.

Подготовка бойцов проходила на военной базе, расположенной недалеко от Даунхолма в графстве Северный Йоркшир. Солдаты приобрели навыки стрельбы из гранатомёта NLAW на специализированном полигоне.

Валерий уточнил, что после завершения обучения их планировали отправить в Суджу, в Курской области.

Он также отметил, что его принудительно мобилизовали в октябре прошлого года на Украине.