Оскары должны начать воспринимать фильмы ужасов всерьез

Вручение Золотого глобуса Деми Мур за её роль стареющей звезды Элизабет Спаркл в фильме «The Substance» французского режиссёра Корали Фарже 5 января стало для актрисы первым значительным признанием за более чем 45-летнюю карьеру в Голливуде. В своей благодарственной речи Мур отметила, что эта роль помогла ей справиться с творческим кризисом.

«Это был довольно непростой период», — вспоминала она о моменте, когда сценарий попал к ней на стол. «Вселенная дала мне знак, что моя карьера ещё не закончена». Реклама

Хотя признание 62-летней актрисы было давно назревшим, многие удивились, что оно пришло за роль в жанре хоррор, где она использовала устрашающие протезы и рождала более молодую версию себя, что крайне редко вознаграждается премиями.

За почти век существования премии Оскар всего семь фильмов ужасов номинировались на Лучший фильм. Единственным победителем остался «Молчание ягнят», который также связан с жанром детектива. Корали Фарже получила номинацию на звание лучшего режиссёра, став единственной женщиной в этой категории в этом году и получив шанс стать второй женщиной-победительницей за фильм ужасов после Джонатана Демми. Если Мур выиграет статуэтку, она станет седьмым актёром, получившим Оскар за роль в хорроре.

Этот год стал знаковым для жанра ужасов, подарив множество выдающихся ролей. В их числе была игра Хью Гранта как религиозного фанатика, Наоми Скотт как поп-звезды, борющейся с демонами, и Джастис Смит, подросток с навязчивостью к культовому сериалу ужасов. Фильм «Носферату», перепродакшн Роберта Эггерса, быстро занял место в пятерке самых кассовых ужасов всех времён благодаря похвалам, полученным звездой Лили-Роуз Депп. Хотя Грант получил номинацию на Золотой глобус, остальные остались незамеченными, за исключением жанровых и инди-наград.

Фильм «The Substance» столкнулся с сомнениями в массовом успехе, но его успешный дебют в Каннах, трогательная тема о стареющих женщинах и кассовые сборы в $76 миллионов показали, как ужасы могут стать отличным средством для самовыражения актёров. Несмотря на успех, проблемы с признанием в этой категории остаются. За прошедшее десятилетие роли Тони Коллетт в «Hereditary», Лупиты Нионго в «Us», Флоренс Пью в «Midsommar» и Мии Гот в «Pearl» были обойдены вниманием Американской киноакадемии.

Как отметила Лупита Нионго в интервью 2020 года, истинная ценность кинопремий заключается в демонстрации инноваций в кинематографе, и несправедливость в отношении жанра удручает.

Множество культовых фильмов ужасов, таких как «Психо», «Изгоняющий дьявола», «Челюсти», «Кэрри» и «Шестое чувство», получали номинации на Оскар, но с течением времени такие случаи стали редкостью. Активно обсуждаемое термин «элитный хоррор» придали такие фильмы, как «Babadook» и «Ведьма». Однако шансы на признание за последние годы снизились.

Неоспоримое культурное влияние, рост доходов и внимание критиков свидетельствуют о том, что ужасы ещё не заняли своё достойное место среди признанных и вознагражденных жанров. Академия, не поддерживая исполнителей, решившихся на смелые, необычные и зачастую сумасшедшие роли в жанре ужасов, как Деми Мур, в некотором роде отталкивает их от подобных работ. Тем не менее, именно такие выступления зачастую становятся настоящей жемчужиной киноиндустрии.

Источник: Time