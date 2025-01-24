OpenAI представила первого ИИ-агента: Operator поможет забронировать столик и выполнить задачи онлайн.

OpenAI запустила своего первого ИИ-агента «Operator» Официальный запуск нового ИИ-агента от OpenAI под названием «Operator». Работа в браузере Реклама «Operator» функционирует прямо в веб-браузере, помогая выполнять различные задачи. Функциональные возможности Агент может бронировать столики в ресторанах, заполнять формы и выполнять другие веб-задачи.

OpenAI, стремясь привнести новые функции в ChatGPT, представила своего первого ИИ-агента. После месяцев слухов и ожиданий, наконец состоялся официальный выпуск «Operator», который способен выполнять веб-задачи по нажатию кнопки.

Основной механизм работы «Operator» основывается на модели Computer Using Agent (CUA), которая использует визуальные навыки GPT-4o для серфинга в интернете. Это позволяет программному обеспечению понимать контекст и эффективно взаимодействовать с различными элементами веб-страницы. Сейчас программа доступна в качестве превью для исследовательских целей для подписчиков ChatGPT Pro в США.

«Operator» представляет собой агента, который может самостоятельно выполнять задачи с использованием браузера. Демонстрация от OpenAI показала, как «Operator» может искать и бронировать столики через сервис OpenTable, заполнить сложную форму или даже заказать продукты. Он пошагово объясняет свои действия пользователю.

На данный момент «Operator» доступен лишь в качестве исследования, но его потенциал уже впечатляет. Согласно сообщениям OpenAI, это один из первых агентов, который может выполнять задачи для вас автономно. Основная цель подобных агентов — сделать ИИ еще более полезным и освободить время для пользователей.

«Operator» интегрирует модель CUA с навыками визуального распознавания GPT4o, что позволяет ему взаимодействовать с браузером. Используя возможности мыши и клавиатуры, он может просматривать контент и выполнять задачи.

Пока «Operator» доступен лишь для пользователей из США, однако, как отметил генеральный директор OpenAI Сэм Альтман, в будущем ожидается его появление в других странах и в рамках подписки ChatGPT Plus. Также были указаны планы на расширение программы в Европе.

Источник: TechRadar