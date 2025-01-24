Официальное заявление Wolverine PS5 оставляет луч надежды

24.01.2025
Официальное заявление Wolverine PS5 оставляет луч надежды Официальное заявление Wolverine PS5 оставляет луч надежды

Похоже, что одна из самых ожидаемых игр для PlayStation может выйти в следующем году. Новоиспеченный со-руководитель студии Insomniac коротко обсудил игру Wolverine для PS5 и её возможный релиз в 2025 году.

Insomniac не отрицает возможный релиз Wolverine для PS5 в 2025 году

Согласно Variety, недавно назначенный со-руководитель студии Insomniac, Чад Дезерн, не подтвердил и не опроверг дату выхода Marvel’s Wolverine в 2025 году. Для пессимистов это может означать, что игра выйдет нескоро. Однако, для других это может означать, что дебют Логана на PS5 состоится уже в следующем году.

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«Мы анонсировали Wolverine и очень хотим рассказать больше об этой игре, но нам нужно быть подобно Логану сегодня — сохранять стойкую невозмутимость, пока не придёт время показать свои клыки,» — сказал Дезерн. «Как бы сильно мы ни хотели поделиться энтузиазмом, мы должны его сдерживать. Это всё, что мы можем сказать о наших будущих проектах на данный момент.»

Marvel’s Wolverine была впервые представлена на PlayStation Showcase в 2021 году с помощью кинематографического трейлера. С тех пор официальной информации и видеоматериалов не публиковалось. Однако, в 2023 году в сеть утекло альфа-видео игры после атаки вымогателей на студию Insomniac.

Генеральный директор и основатель Insomniac, Тед Прайс, недавно объявил о своём уходе из игровой индустрии. Джен Хуан, Чад Дезерн и Райан Шнайдер будут исполнять обязанности со-руководителей студии, начиная с конца марта, когда Прайс покинет компанию.

«Я бы ни за что не передал управление команде, которой не доверял бы в подержке Insomniac и в её стремлении к новым высотам,» — заявил Прайс в своём обращении. «Чад, Джен и Райан — именно такая команда. Если вы с ними не знакомы, пожалуйста, уделите время, чтобы узнать их получше.»

(Источник: Variety)

Источник: PlayStationLifestyle

ПульсХаб
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