Официальное заявление Wolverine PS5 оставляет луч надежды

Похоже, что одна из самых ожидаемых игр для PlayStation может выйти в следующем году. Новоиспеченный со-руководитель студии Insomniac коротко обсудил игру Wolverine для PS5 и её возможный релиз в 2025 году.

Insomniac не отрицает возможный релиз Wolverine для PS5 в 2025 году

Согласно Variety, недавно назначенный со-руководитель студии Insomniac, Чад Дезерн, не подтвердил и не опроверг дату выхода Marvel’s Wolverine в 2025 году. Для пессимистов это может означать, что игра выйдет нескоро. Однако, для других это может означать, что дебют Логана на PS5 состоится уже в следующем году. Реклама

«Мы анонсировали Wolverine и очень хотим рассказать больше об этой игре, но нам нужно быть подобно Логану сегодня — сохранять стойкую невозмутимость, пока не придёт время показать свои клыки,» — сказал Дезерн. «Как бы сильно мы ни хотели поделиться энтузиазмом, мы должны его сдерживать. Это всё, что мы можем сказать о наших будущих проектах на данный момент.»

Marvel’s Wolverine была впервые представлена на PlayStation Showcase в 2021 году с помощью кинематографического трейлера. С тех пор официальной информации и видеоматериалов не публиковалось. Однако, в 2023 году в сеть утекло альфа-видео игры после атаки вымогателей на студию Insomniac.

Генеральный директор и основатель Insomniac, Тед Прайс, недавно объявил о своём уходе из игровой индустрии. Джен Хуан, Чад Дезерн и Райан Шнайдер будут исполнять обязанности со-руководителей студии, начиная с конца марта, когда Прайс покинет компанию.

«Я бы ни за что не передал управление команде, которой не доверял бы в подержке Insomniac и в её стремлении к новым высотам,» — заявил Прайс в своём обращении. «Чад, Джен и Райан — именно такая команда. Если вы с ними не знакомы, пожалуйста, уделите время, чтобы узнать их получше.»

(Источник: Variety)