Новые флагманские наушники Sony с функцией шумоподавления, возможно, скоро поступят в продажу.

Прошло три долгих года с момента выпуска компанией Sony своих флагманских наушников WH-1000XM5, которые мы считаем лучшими беспроводными наушниками для большинства пользователей. Пора представить последующую модель, и поданное в регуляторный орган заявление намекает, что модель XM6 может быть уже почти готова к выпуску. Обращение к Федеральной комиссии по связи (FCC) указывает на незначительное изменение дизайна, включая новый шарнир и, возможно, съемные амбушюры.

Блог The Walkman Blog первым заметил это заявление, которое включает диаграмму продукта, демонстрирующую некоторые детали правой чашки наушников. Наиболее интересным является то, что диаграмма показывает, как амбушюр может сниматься, открывая доступ к месту, где располагается «табличка с наименованием», содержащая модель и серийные номера. Поскольку FCC требует, чтобы эта табличка была доступна пользователям, вероятно, амбушюр крепится без винтов, возможно, с помощью клипс, магнитов или иного способа. Наушники XM5 скрывали свои данные FCC под внутренним краем амбушюра, который нельзя было снять. Реклама

В целом, из заявления FCC не так много можно почерпнуть. Шарнир наушников выглядит несколько иначе по сравнению с предыдущей моделью, однако нет оснований полагать, что это возвращение к складному дизайну, использовавшемуся в XM4. Bluetooth-версия указана как 5.3, и есть некоторые данные о антенне и характеристиках питания, но ничего, что могло бы указать на внешний вид или звучание наушников.

Заявление FCC не называет эти наушники XM6, однако номера моделей намекают на это. Эти наушники имеют модельный номер YY2984, что очень похоже на обозначение YY2954 у XM5. Единственным предупредительным моментом является то, что протестированная модель помечена как прототип, а не как предсерийная или массовая модель, поэтому некоторые детали могут измениться до релиза.

В заявлении FCC указана просьба о «краткосрочной конфиденциальности», которая заканчивается 22 июля 2025 года, что явственно намекает на возможность официального анонса до этой даты. Модель XM5 была выпущена в мае 2022 года, поэтому, возможно, нас ждет еще один весенний релиз.

Источник: TheVerge