Анонсирован Ninja Gaiden 4, Ремейк Классической Экшен-Игры для PS5 Вышел Сегодня

Во время сегодняшней презентации Xbox Developer Direct компании Koei Tecmo, Team Ninja и Platinum Games представили Ninja Gaiden 4, новую часть давно ожидаемой серии экшн-игр. Более того, был также анонсирован ремастер одной из самых популярных частей франшизы, который уже доступен для игроков.

Ninja Gaiden 2 Black внезапно выходит на PS5 во время Xbox Developer Direct

Разработка Ninja Gaiden 4 ведется совместно командой Team Ninja и студией Platinum Games. Хотя Platinum никогда ранее не работала над Ninja Gaiden, она известна своими весьма стильными экшн-играми, такими как Nier: Automata и Bayonetta. Точная дата выхода не была объявлена, однако релиз планируется на осень 2025 года для PS5. Реклама

«Четвертая часть культовой серии экшен-приключений о ниндзя вводит нового героя по имени Якумо, молодого ниндзя-проигрыша, чья судьба переплетена с легендарным Рю Хаябусой», — говорится в официальном описании игры. «Приготовьтесь к возрождению наследия с захватывающим стилем и увлекательным действием для нового поколения игроков!»

Не менее удивительным стал анонс Ninja Gaiden 2 Black, ремастера прославленной экшн-игры 2008 года. И что еще более неожиданно, владельцы PS5 могут приобрести игру уже сейчас. Стоимость составляет 49,99 долларов на PlayStation Store.

Ремастер использует Unreal Engine 5 для улучшения графики. Он также добавляет новые функции, включая три дополнительных игровых персонажа (Момиджи, Аянэ и Рейчел) и «Hero Play Style», который автоматически помогает игрокам, когда становиться слишком трудно.

«В Ninja Gaiden 2 Black игроки берут на себя роль Рю Хаябусы, смертельно опасного ниндзя, который владеет легендарным мечом Дракона, отправляясь в глобальную битву против серии грозных врагов», — говорится в официальном описании. «Красивый и кровавый ремастер использует Unreal Engine 5 для значительного улучшения графической выразительности, поднимая на новый уровень как визуализацию персонажей, так и фоны окружения.»

Еще в 2022 году глава Team Ninja Фумихико Ясуда рассматривал возможность передачи разработки Ninja Gaiden сторонней компании из-за нехватки ресурсов.

«Мы не делаем никаких анонсов, но обе эти идеи звучат как отличные планы и являются возможностями в определенном смысле», — сказал Ясуда в интервью. «Это очень, очень разумные идеи для возможных сиквелов в любой серии, не только в Ninja Gaiden.»

«Но что я хочу сказать, так это то, что, если бы мы гипотетически начали сотрудничество с другой компанией над новым проектом Ninja Gaiden, мы должны были бы убедиться, что это будет игра, которая действительно понравится фанатам и превзойдет их ожидания», — продолжил Ясуда.