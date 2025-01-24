Планы Netflix в облаке теперь предполагают кооперативные и групповые игры.

Netflix планирует предложить кооперативные и парти-игры на диване, которые будут транслироваться через облачные технологии на телевизоры, сообщил сопредседатель компании Грег Питерс в рамках объявлений о финансовых результатах за четвертый квартал 2024 года. С 2023 года компания предоставляла облачные игры в бета-версии части своих подписчиков, так что новости от Питерса указывают на продолжение инвестиций в это направление.

Питерс не уточнил, когда именно станут доступны кооперативные и парти-игры. Однако он отметил, что «мы рассматриваем это как преемника семейной настольной игры или эволюцию того, что раньше было игровым шоу на телевидении». Реклама

Кроме того, Netflix продолжит фокусироваться на «более сюжетных играх, основанных на франшизах Netflix». По словам Питерса, такие игры являются «постоянными фаворитами среди фанатов, и у нас есть обширная библиотека, с которой мы можем работать».

Источник: TheVerge