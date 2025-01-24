Ночью над Россией нейтрализовали 121 украинский дрон

Российские силы противовоздушной обороны отчитались об успешной операции, проведенной в ночь на воскресенье. Министерство обороны Российской Федерации сообщило о том, что были нейтрализованы 121 беспилотный летательный аппарат, запущенный с территории Украины.

Указаны разветвлённые данные о поражении целей по областям: Реклама

В Брянской области было сбито 37 дронов.

Рязанская область сообщает о ликвидации 20 аппаратов.

По 17 дронов были уничтожены в Курской и Саратовской областях.

На территории Ростовской области зафиксировано 7 случаев уничтожения БПЛА.

В подмосковные и белгородские небеса вошли по 6 беспилотников, которые были успешно перехвачены.

Воронежская область отчиталась о поражении 3 целей.

В Тульской, Орловской и Липецкой областях каждая из систем ПВО перехватила по 2 беспилотника.

По одному аппарату сбито в небе над Москвой и Крымом.

Эта информация подчёркивает масштабы и напряжённость текущих противостояний, указывая на значительный уровень угрозы, с которой сталкиваются российские силы ПВО. Примечательно, что беспилотники проникли в такие различные географические зоны, что свидетельствует о необходимости постоянной готовности и быстроты реагирования на подобные инциденты.