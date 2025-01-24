Ночью над Россией нейтрализовали 121 украинский дрон

24.01.2025
Ночью над Россией нейтрализовали 121 украинский дрон Ночью над Россией нейтрализовали 121 украинский дрон

Российские силы противовоздушной обороны отчитались об успешной операции, проведенной в ночь на воскресенье. Министерство обороны Российской Федерации сообщило о том, что были нейтрализованы 121 беспилотный летательный аппарат, запущенный с территории Украины.

Указаны разветвлённые данные о поражении целей по областям:

Реклама

  • В Брянской области было сбито 37 дронов.
  • Рязанская область сообщает о ликвидации 20 аппаратов.
  • По 17 дронов были уничтожены в Курской и Саратовской областях.
  • На территории Ростовской области зафиксировано 7 случаев уничтожения БПЛА.
  • В подмосковные и белгородские небеса вошли по 6 беспилотников, которые были успешно перехвачены.
  • Воронежская область отчиталась о поражении 3 целей.
  • В Тульской, Орловской и Липецкой областях каждая из систем ПВО перехватила по 2 беспилотника.
  • По одному аппарату сбито в небе над Москвой и Крымом.

Эта информация подчёркивает масштабы и напряжённость текущих противостояний, указывая на значительный уровень угрозы, с которой сталкиваются российские силы ПВО. Примечательно, что беспилотники проникли в такие различные географические зоны, что свидетельствует о необходимости постоянной готовности и быстроты реагирования на подобные инциденты.

ПульсХаб
Опубликовано
Добавить комментарий

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Будьте в курсе самых важных событий

Нажимая кнопку "Подписаться", вы подтверждаете, что ознакомились с нашими условиями и соглашаетесь с ними. Политика конфиденциальности и Условия использования
Реклама

Читать далее